Que vaut l'Alpine A290 d'entrée de gamme GT de 180 ch ?

En bref : 180 ch 0 à 100 km/h en 7s4 Vitesse maxi : 160 km/h à partir de 36 700 € (bonus déduit)

Forcément lourde, l'électrification partielle et surtout totale des voitures a totalement redéfini ce qu'est la puissance. Ainsi, on pourrait croire que 220 ch sur une citadine de moins 4 m sont quasi déraisonnables, et que 180 destriers pourraient largement suffire, surtout s'ils débarquent de manière instantanée.

Si l'on prend l'exemple d'une Renault Clio II RS, la toute dernière mouture de 182 ch était capable d'un 0 à 100 km/h en seulement 7s1 et des 1 000 m D.A. en à peine plus de 28s, puis de filer à 222 km/h. Des performances qui donnaient la banane en 2004 et que l'on peut donc espérer retrouver sur l'Alpine A290 de base "GT", 3 200 € moins chère que la "GT Performance", soit 36 700 € minimum en intégrant le bonus de 2000 €.

Sauf que la Renault Sport n'accusait alors que 1 075 kg… Aujourd'hui, la déclinaison sportive de la Renault 5 pèse 1 479 kg. De fait, les performances sont moins spectaculaires : avec un 0 à 100 km/h en 7s4, puis un 1 000 m D.A. en 29s5, l'A290 180 ch se fait larguer par son aïeule, la version 220 ch restant devant avec respectivement 6s4 et 27s7 sur les mêmes exercices.

Au volant : juste suffisante…

En termes de performances, l'A290 GT est donc plus proche de la Renault 5 (la nouvelle hein, mauvaises langues !) que de sa frangine de 220 ch. En fait, sa puissance sert surtout à trimbaler ses lourdes jantes de 19''. Vous retiendrez également qu'une Abarth 500e, malgré une puissance limitée à 155 ch, annonce un 0 à 100 km/h plus rapide, en 7s pile. Au volant, cela se traduit par une poussée franche et continue mais en aucun cas impressionnante, d'autant que le silence mécanique est de circonstance ici, faute d'option sono Devialet avec simulateur de bruit (900 €).

En revanche, on profite d'un châssis affûté typique du modèle : suspension affermie sans excès, ainsi que voies XXL et pneus taille basse (225/40 R19) garantissent une réactivité bluffante et enthousiasmante. Seul bémol : les gommes apparaissent un moins collantes que sur la version 220 ch, et pour cause : nous avons toujours affaire à des Michelin Pilot Sport, mais à des "EV" à faible résistance au roulement, et non pas des "5" .

Pour sûr, il faudrait passer d'une voiture à l'autre sur un circuit dans les mêmes circonstances pour bien noter les différences de comportement routier. Mais dans l'absolu, l'auto nous est apparue un tantinet moins vive et précise à l'inscription. Du reste, l'auto demeure lourde dans les passages serrés, et peu agile avec une tendance naturellement sous-vireuse d'autant plus difficile à endiguer que le postérieur demeure rivé à sa trajectoire. Il n'y a qu'en certaines circonstances qu'il accepte de pivoter, notamment sous l'action des puces électroniques…

Un gain d'autonomie anecdotique…

Selon les cycles d'homologations WLTP, ces gommes EV contribueraient à une baisse de la consommation d'électricité de 5 %. Mais pas de quoi transformer l'A290 en voyageuse : à 130 km/h, difficile d'espérer plus de 210 km avec 100 % de batterie (dont la capacité reste 52 kWh) en conditions hivernales, et environ 170 km avec 80 %. Et hélas, l'Alpine n'est pas aidée par ses capacités de charge, avec au minimum 30 minutes pour repasser de 10 à 80 %.

Pour le reste, pas de changement par rapport à la version 220 ch : forcément équipée d'un kit carrosserie, l'A290 GT demeure esthétiquement impressionnante, surtout avec ces jantes 19'' Snowflake optionnelles (+500 €), et chaleureuse avec une élégante sellerie bleue tissu/similicuir. De quoi compenser un peu le surcoût par rapport à une Renault 5, pour rappel 3 200 € moins cher dans sa finition haut de gamme Iconic 5.