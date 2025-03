La concurrence : à trois portes, mais toujours chic…

Si la version 220 ch de l'Alpine A290 concurrence la Mini Cooper SE, cette mouture trouve plutôt sur son chemin la Cooper E, esthétiquement moins suggestive mais un tantinet plus puissante (184 ch). À l'exact opposé de la Sino-anglaise (qui d'ailleurs ne reçoit aucun bonus à cause de son assemblage en Chine), on trouve également l'Abarth 500e, plus sportive par sa tenue, mais moins puissante avec 155 ch maxi, ce qui ne sous-entend pas moins performante. Deux rivales à trois portes seulement…

À retenir : si vous êtes limités par le budget…

La version 180 ch laisse sur sa faim en termes de performances. Si vous attendez surtout de belles sensations de poussée au point d'accepter une rallonge de 3 200 €, préférez la version 220 ch. Dans le cas contraire, l'entrée de gamme saura déjà vous satisfaire avec son grand méchant look et un comportement routier déjà très affûté. Du reste, gardez à l'esprit que malgré des pneus Pilot Sport "EV" à faible résistance au roulement, cette version reste une piètre voyageuse avec son autonomie oscillant autour de 200 km sur voie rapide.

Caradisiac a aimé :

Look sportif

Châssis affûté

Équipement fourni

Système multimédia réussi

Caradisiac n'a pas aimé :

Performances sans éclat

Pneus moins accrocheurs

Tarifs toujours élevés

Autonomie sur autoroute