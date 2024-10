Mini Cooper SE : 218 ch électriques dans la Mini 3p - En direct du salon de l'auto 2024

La dernière génération de Mini existe à la fois en thermique et en électrique, avec des styles tellement proches qu'il est même compliqué de les distinguer si on ne les met pas l'une à côté de l'autre.

Mais au salon, ce sont les versions à batteries qui sont mises en valeur, bizarrement... Nous vous avons déjà parlé de la version de pointe JCW, pour John Cooper Works, mais sur le stand, on trouve aussi une version Cooper SE. Forte de 218 ch, elle est plus puissante que les premières générations de JCW thermiques, qui plafonnaient à 211 ch. Et plus puissante aussi que la version Cooper E, qui affiche 184 ch "seulement" (entre guillemets parce que c'est déjà pas mal).

Le bloc développe donc 218 ch et 330 Nm de couple. La vitesse maxi est limitée à 170 km/h, contre 160 à la E, et les performances sont déjà bien consistantes, avec un 0 à 100 km/h effacé en 6,7 secondes. C'est presque aussi bien que l'ancienne JCW de seconde génération (6,5 s.), mais elle pesait 400 kg de moins. Quant à la "vraie" JCW électrique de dernière génération, dont on vous a parlé, elle atteint les 100 en 5,9. Mais on s'éloigne du sujet.

Cette Cooper SE se dote de la grosse batterie, celle qui affiche 54,2 kWh de capacité (49,2 kWh nets), et qui lui permet sur le papier de parcourir 400 km en parcours mixtes. Elle se recharge à 11 kW maxi en courant alternatif, et 95 kW en courant continu sur les bornes de recharge rapides.

Une ambiance sympa dans l'habitacle

La présentation de cette version est la même que celle de la E. Rien de véritablement spécifique, mais les possibilités de personnalisation sont variées (toit, rétros, jantes, planche de bord, et aussi affichage du système multimédia). L'éclairage d'ambiance innove avec, en plus du tour de toit panoramique vitré, deux petits projecteurs qui projettent sur la planche de bord des graphismes différents selon les modes de conduite ou d'affichage du multimédia.

L'écran de ce dernier est en tout cas joliment intégré, réactif, ergonomique, et son affichage personnalisable (9 modes d'affichage) permet de se concocter une ambiance à son image.

Les places arrière sont toujours aussi exiguës et difficiles d'accès, pas une surprise, et le volume de coffre est limité à 210 litres, ce qui est peu, même si l'auto ne fait que 3,86 m de long.

Les tarifs sont à partir de 38 000 € pour cette version SE.

L'instant Caradisiac : l'esprit est là

Avec ses modèles électrifiés, Mini tente, avec succès il faut le reconnaître, de garder son esprit sportif. Mais si l'esprit est là, la lettre, pas vraiment. Et les tonalités métalliques des moteurs thermiques, le bruit travaillé à l'échappement des Cooper S, n'y sont plus. On le regrette aujourd'hui, mais on ne le regrettera peut-être plus dans 10 ans.