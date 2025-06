L'ancienne Mini revient, mais à près de 90 000€ le morceau

La marque Mini tout entière s’inspire du design d’un seul modèle, celui de la petite micro-citadine à trois portes anglaise qui a définitivement arrêté sa production au tout début du siècle en Angleterre après plus de quarante ans d’existence.

Et encore aujourd’hui, la petite Anglaise possède toujours son lot de fans et ses exemplaires les mieux conservés peuvent dépasser très largement les 20 000€. Adepte des « restomods » soigneusement dessinés, la marque Callum Design (du nom de l’ancien designer de Jaguar et d’Aston Martin Ian Callum) s’est mise au travail sur la base de cette bonne vieille petite Mini.

Une Mini très haut de gamme

Le résultat, c’est une Mini dont la finition évoque davantage l’univers des automobiles d’exception que celui des micro-citadines. Comme son nom l’indique, la Mini Wood and Pickett a été conçue en partenariat avec le carrossier anglais. Elle reprend la caisse de la Mini « mk5 », celle commercialisée entre 1997 et 2001.

Son petit moteur « Série A » (celui d’Austin Motor) a vu sa cylindrée passer de 1 275 à 1 310 cm3, avec une technologie améliorée : équipé de têtes de cylindres redessinées, il reçoit une injection à deux points et un échappement sur-mesure en plus d’une boîte de vitesses renforcée. Au lieu des 63 chevaux anglais de la Mini originelle, la voiture revendique 110 chevaux (hp). Et elle possède des disques de freins de 8,4 pouces ventilés.

Près de 90 000 le morceau !

Dotée d’un intérieur entièrement revu dont la finition impressionne (notons aussi l’apparition d’un petit écran tactile offrant une compatibilité Apple Carplay & Android Auto), cette Mini coûte inévitablement très cher : 75 000 livres sterling en prix de base, soit un peu moins de 88 000€. A ce prix, vous êtes vraiment sûr de vouloir une mini restomod parfaite ?