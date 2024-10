La Mini électrique John Cooper Works : 258 ch en direct du Salon de Paris 2024

La nouvelle Mini électrique n'existe pour le moment qu'en version E de 184 ch et SE de 218 ch. Mais voilà que les renforts arrivent, sous la forme d'une grosse cavalerie de 258 ch qui va débouler sur les roues avant de la version la plus radicale de la gamme, la John Cooper Works.

Le couple s'établit à 350 Nm, ce qui est consistant, tandis que les performances sont explosives. Au-delà de la vitesse maxi bridée à 200 km/h tout de même, c'est le 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes qui impressionne. Et une fonction "boost" permet d'apporter pendant une dizaine de seconde 20 kW de puissance en plus, soit 27 ch, après avoir enclenché le mode en pressant une palette sur le volant.

La batterie de 54,2 kWh bruts permet une autonomie de 371 km en cycle mixte WLTP. C'est sur le papier un peu moins que ce que pourront parcourir ses rivales désignées, les Alpine A290 (220 ch mais 378 km) et Lancia Ypsilon HF (280 ch et environ 400 km).

Et si Mini a soigné les performances de sa version de pointe, le style n'est pas en reste, avec un kit carrosserie spécifique plus musculeux, une calandre spécifique et une signature lumineuse à deux lignes horizontales dans les feux. Le becquet arrière est plus imposant et les jantes sont en 18 pouces.

L'habitacle n'est pas en reste, avec des sièges spécifiques à la sellerie en imitation cuir avec surpiqûres, et un design de planche de bord inédit. Un damier rouge et noir recouvre la partie droite, et un éclairage d'ambiance fait le tour du toit panoramique. Vous avez tout ça dans le portfolio. L'écran multimédia de 24 cm de diamètre est toujours de la partie et est customisable, tout comme l'est l'auto au niveau du toit ou des décorations extérieures.

Les prix ne sont pas encore connus pour cette version 3 portes.