L'Alpine A290 est-elle une véritable petite GTi ?

En bref : Première Alpine électrique Deux puissances : 180 et 220 ch À partir de 38 700 €

Selon les générations, la marque Alpine n’évoque pas les mêmes choses. Les plus anciens évoqueront la berlinette qui, malgré des moteurs à la puissance modeste, était redoutable d’efficacité grâce à sa légèreté. Les plus contemporains se souviennent de l’A610, plus GT dans l'esprit, et sont pour la plupart marqués par l’A110, véritable pistarde accomplie.

Quelle trace va bien pouvoir laisser cette nouvelle A290, à propulsion électrique ? Celle qui n’est autre que la descendante spirituelle de la R5 Alpine du milieu des années 70. Il est bien trop tôt pour le savoir, mais toute la question est là. De manière plus générale, elle a la lourde tâche de reprendre le flambeau des petites GTi s’abreuvant au carburant fossile.

De l’extérieur, la petite dernière donne le change : signature lumineuse spécifique, bouclier entièrement revu, grandes jantes de 19 pouces, larges bas de caisse, portes arrière à embossage, becquet de coffre… Elle fait tout pour se faire remarquer (un peu trop ?). Elle ne peut pourtant cacher d’où elle vient, mais la marque a fait un véritable effort pour la distinguer de la Renault 5.

L’habitacle reçoit également un soin particulier avec un volant pour le moins sportif. Il regroupe différentes commandes comme celle qui permet de moduler la récupération d’énergie ou encore le bouton rouge « OV » donnant un coup de boost pendant une durée de 10 secondes maximum. On retrouve également le sélecteur de vitesse provenant de l’A110 et l’affichage du combiné d’instrumentation est spécifique.

Si la planche de bord est reprise de la Renault 5, là encore Alpine a fait en sorte de le différencier. Les plaquages, les revêtements en cuir ou encore les sièges au meilleur maintien signent pour de bon la patte Alpine. En toute logique, les aspects pratiques n’évoluent guère avec un espace arrière compté, mais un coffre plutôt accueillant.

Deux puissances au choix

Dès son lancement, la petite sportive donne le choix entre plusieurs définitions et deux puissances. La plus raisonnable affiche 180 ch et un couple de 280 Nm pour abattre le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. La seconde, de 220 ch et 300 Nm de couple, gagne une seconde sur ce même exercice.

Dans les deux cas, l’accumulateur reste identique avec 52 kWh de capacité. L’autonomie homologuée varie de 364 à 380 km, quand la Renault 5 peut aller jusqu’à 410 km. Cette variation est principalement due aux pneumatiques utilisés plus larges et adhérents (Michelin Pilot Sport S 5) et dans une moindre mesure au poids supérieur de 30 kg (1 479 kg). Côté recharge, cette batterie peut recevoir jusqu’à 100 kW en courant continu et 11 kW en alternatif, en passant respectivement de 15 à 80 % en 30 minutes, et de 10 à 80 % en 3h20.

C’est davantage côté châssis que les ingénieurs d’Alpine se sont attardés. Les freins avant sont repris de ceux de l’A110 (système Brembo), les réglages de train sont spécifiques avec notamment des voies élargies de 6 cm, les barres antiroulis voient leur diamètre majoré et les suspensions ont droit à des butées hydrauliques.

Si le duo rotor et stator ne peut égaler le caractère d’un moteur à explosion, c’est surtout au niveau du comportement que cette A290 a une carte à jouer.