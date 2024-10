L'Alpine A290 est-elle une véritable petite GTi ?

Alpine ne s’est pas contentée de commercialiser qu’une A290. En plus des deux motorisations, plusieurs versions sont au catalogue : GT, GT Performance, GT Premium, GTS et Première Edition. Dès le premier niveau, l’équipement est complet.

A290 GT :

Elle associe le moteur de 180 ch et la batterie de 52 kWh à un équipement décent avec le chargeur embarqué bidirectionnel de 11 kW, les sièges avant chauffants, le volant cuir, les vitres surteintées, la climatisation automatique, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, l’écran multimédia de 10,1 pouces associé à Android Automotive, le GPS avec planificateur, la caméra de recul, la pompe à chaleur, les projecteurs à LED ou encore les jantes de 19 pouces chaussées en Michelin Pilot Sport EV.

A290 GT Premium :

Elle conserve le "petit" moteur, mais profite d’une meilleure dotation avec en plus le toit noir biton, le jonc de toit bleu mat, les étriers de frein de la même couleur, le système audio Devialet, la sellerie cuir biton, le volant chauffant, le chargeur de smartphone par induction…

A290 GT Performance :

L’Alpine reçoit le moteur de 220 ch et les pneumatiques Michelin Pilot Sport 5. Mais ce n’est pas tout, ses étriers passent au rouge et la carrosserie accueille des monogrammes Alpine. Les rétroviseurs se rabattent électriquement et elle reçoit le système Alpine Telemetrics.

A290 GTS :

Cette version fait figure de haut de gamme en cumulant les équipements des GT Premium et GT Performance avec le moteur le plus puissant.

A290 Première Edition :

Comme l’A110 à sa sortie, la petite A290 a droit à son édition de lancement limitée à 1955 exemplaires. En toute logique, elle reprend l’électromoteur de 220 ch et l’équipement de la GTS, mais s’en distingue par une plaque numérotée, des tapis de sol spécifique et peut être agrémentée par des livrées optionnelles à 1 400 € : la Beta (en référence au show-car), la Bleue et la Grise.