L'Alpine A290 est-elle une véritable petite GTi ?

La concurrence : peu nombreuse, mais moins cher

À ce jour, les petites sportives électriques se comptent sur les doigts de la main. Du côté de l’Italie, l’Abarth 500e doit se contenter de 155 ch, ne peut parcourir que 265 km et n’offre que deux portes. Seulement, elle accélère un peu plus fort que l’A290 de 180 ch : 7 secondes de 0 à 100 km/h et sa facture est plus légère : à partir de 36 900 € (hors bonus).

La Lancia Ypsilon HF a davantage de quoi inquiéter la Française, sur le papier. Son moteur développe 280 ch et le train avant a droit à un blocage de différentiel mécanique pour mieux digérer le couple. Le 0 à 100 km/h est alors abattu en 5,7 secondes. Pour le moment, celle qui doit arriver à l’été 2025 n’en dit pas davantage, notamment sur son autonomie et son prix.

La plus forte menace aujourd’hui nous vient d’Allemagne... ou de la Chine pour ce qui est du lieu de production. La Mini Cooper laisse aussi le choix selon deux versions. La E forte de 184 ch propose un rayon d’action allant jusqu’à 402 km pour moins chère : à partir de 34 000 €, alors qu’elle ne peut profiter du bonus puisque produite en Chine. La Mini Cooper SE soigne aussi son tarif en débutant à 38 000 € malgré son moteur de 218 ch et ses performances : 0 à 100 km/h en 6,7 secondes contre 7,3 secondes pour la Cooper E.

Il reste enfin la Mini John Cooper Works forte de 258 ch et 350 Nm de couple. Plus puissante, elle est aussi plus nerveuse (0 à 100 km/h en 5,9 secondes) et plus chère que la GT Performance puisqu’il faut signer un chèque de 42 350 €, sans pouvoir bénéficier du bonus.

Ce n'est pas tout puisque Volkswagen prépare sa réplique, l'ID.2 GTi pourrait revendiquer plus de 200 ch.

À retenir : une sage GTi

La première sportive électrique de la marque ne manque pas d’efficacité, c’est une certitude. Dotée d’un train avant efficace, d’une mécanique suffisamment vivante et d’une grande stabilité, elle permet d’aller vite en toute quiétude et dans un confort certain. Pour couronner le tout, la présentation est soignée, l’équipement complet et elle s’envisage totalement au quotidien. Seulement, il lui manque un petit grain de folie quitte à la rendre moins polyvalente, un caractère plus affirmé, voire pourquoi pas un mauvais caractère. Pour cela, nous pouvons faire confiance à Alpine pour nous concocter à l'avenir une version plus énervée et aiguisée… Pour certains, c’était mieux avant, mais ici, vivement le futur.

Caradisiac a aimé

Le freinage, puissant et endurant

Les performances

L'amortissement conciliant

L'équipement complet

Le comportement efficace...

Caradisiac n'a pas aimé