Sur le papier, la Lancia Ypsilon HF électrique surclasse l'Alpine A290

Une nouvelle catégorie est en train d’apparaître : celle des citadines électriques sportives. Après une Abarth 500e un peu timide avec ses 150 chevaux, plusieurs constructeurs automobiles lancent ou se préparent à dévoiler des modèles très compacts à la mécanique sportive. Premier modèle électrique de l’histoire de la marque, l’Alpine A290 se présente comme une cousine énervée de la Renault 5 E-Tech Electric avec un moteur poussé à 180 ou 220 chevaux selon la version.

Chez Stellantis, c’est la Lancia Ypsilon qui se chargera de lui répondre avec sa variante HF, annoncée dans un premier temps avec 240 chevaux sous le capot comme l’Alfa Romeo Junior et l’Abarth 600e équipés du même groupe motopropulseur. Quelques jours après avoir annoncé un bonus surprise de 40 chevaux pour le Junior Veloce Elettrica, le groupe confirme que cette Ypsilon HF bénéficiera elle aussi d’un moteur électrique produisant 280 chevaux en puissance maximale.

L’Alpine A290 a-t-elle visé trop court ?

Sur le papier, donc, l’Italienne surclasse franchement la Française : non seulement elle revendique 60 chevaux de plus que l’A290 avec un chiffre quasiment au niveau de l’ancienne Renault Mégane RS thermique (et à égalité avec la Toyota GR Yaris chez les citadines les plus puissantes du monde !), mais l’Ypsilon HF possède aussi un vrai blocage de différentiel mécanique là où l’Alpine se contente d’une fine gestion électronique pour moduler le couple aux roues avant. Avec un 0 à 100 km/h annoncé en 5,7 secondes contre 6,4 secondes pour l’A290 dans sa configuration la plus véloce, la Lancia remporte largement le match au niveau des performances en ligne droite.

De quoi nous faire nous demander si Alpine ne s’est pas montré un peu trop frileux dans son cahier des charges en comparaison des chiffres sortis par Lancia. Bien évidemment, on parle ici de données théoriques et l’essentiel restera le plaisir de conduire et l’efficacité dynamique générée par ces machines d’un nouveau genre. L’A290 sera lancée à la fin de l’année 2024 et l’Ypsilon HF n’arrivera qu’à l’été 2025. Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir confronter les deux, avec la Volkswagen ID.2 GTI en arbitre dès 2026. Côté prix, la Lancia devrait coûter moins de 47 000€ de même que l’Alpine dans sa configuration de pointe.