Lancia Ypsilon HF, première citadine sportive électrique du marché

Stellantis déploie son nouveau groupe motopropulseur électrique à « hautes performances » dans la catégorie des véhicules à vocation citadine. Après le SUV Alfa Romeo Junior et en attendant l’Abarth 600e qui s’équipera du même ensemble, Lancia dévoile l’Ypsilon HF qui reprend à son compte ces éléments techniques pour coiffer au poteau l’Alpine A290 dont la présentation officielle interviendra à l’occasion des prochaines 24 Heures du Mans 2024.

Sans surprise, cette Ypsilon sportive affiche une présentation extérieure plus agressive avec un bouclier et des jantes spécifiques, en plus du petit badge « HF » marqué du petit éléphant qu’on trouvait déjà sur les précédentes Lancia frappées de ces deux lettres.

Sous le capot avant, le petit bloc électrique de 240 chevaux lui permettra d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, un chrono proche de celui des meilleures compactes ultra-sportives thermiques (et au-dessus des citadines sportives thermiques).

Lancia ne dévoile pas d’autres informations techniques dans son nouveau communiqué, mais on sait que ce moteur enverra sa puissance sur le train avant via un blocage de différentiel mécanique. On ne sait toujours pas si elle disposera des batteries de 51 kWh de capacité brute de l’Ypsilon ou des 54 kWh de capacité brute des Alfa Romeo Junior et autres Fiat 600 (ce sera probablement le premier cas). Elle arrivera sur le marché en mai 2025. A quel prix ? On ne le connaît pas encore, mais l'Alfa Junior Veloce doté du même moteur coûte 46 900€ tout de même.

Une Ypsilon HF Rally4 aux couleurs légendaires !

Lancia annonce aussi son grand retour en rallye. Pas au plus haut niveau de la discipline en WRC (Rally1), non, mais avec une version « Rally4 » de l’Ypsilon conçue pour s’inscrire dans cette catégorie réservée aux tractions plus légèrement préparées et abordables. Peinte aux couleurs légendaires des 037 et autres Delta (sans le sponsor titre originel d’une célèbre marque de boissons alcoolisées), elle développe 212 chevaux avec une version poussée du petit trois cylindres 1,2 litre (mais aussi une boîte manuelle à cinq vitesses et un différentiel à glissement limité mécanique).