De l'espoir pour la Lancia Ypsilon ?

La renaissance européenne de Lancia était l’un des gros paris lancés par Carlos Tavares, l’ancien homme fort du groupe Stellantis. Lors de la fondation de ce nouveau géant mondial de l’automobile (fruit de la fusion entre FCA et PSA), l’ancien directeur général annonçait de gros investissements pour développer Lancia sur le marché européen alors que la marque ne figurait plus qu’en Italie depuis la fin de la précédente décennie.

Cette renaissance s’est concrétisée l’année dernière avec l’arrivée de la nouvelle citadine Ypsilon, quoi doit être suivie en 2026 par une familiale (la Gamma) puis une compacte (la Delta) en 2028. Des modèles qui bénéficieront à la fois de motorisations électriques et essence électrifiées.

On l’a vu récemment, les débuts de cette nouvelle Ypsilon sont difficiles avec des volumes de vente sans comparaison possible avec ceux de l’ancien modèle, qui était toujours commercialisé en Italie (et en Italie seulement) en 2024.

Sur les deux premiers mois de l’année 2025, on comptait 2 208 Ypsilon vendues en Europe alors que l’ancienne Ypsilon avait atteint 8 088 exemplaires sur les deux premiers mois de l’année 2024 rien qu’en Italie.

Quelques raisons d’espérer

Tout n’est pas noir pour la nouvelle citadine italienne cependant : comme l’ont remarqué les spécialistes d’Italpassion, l’Ypsilon s’est écoulée à 2 926 exemplaires en Italie sur les trois premiers mois de l’année. On reste loin des volumes de l’ancienne, ce qui paraît tout de même logique sachant que la nouvelle adopte un positionnement tarifaire plus proche du « premium » que des prix très bas de la précédente mouture.

Et justement, ce chiffre lui permet de devancer en Italie ses deux concurrentes désignées dont l’Audi A1, écoulée à 2 670 unités sur la même période. Elle bat aussi la Mini et s’impose donc dans le pays comme la citadine « premium » la plus vendue.

Beaucoup de travail dans le reste de l’Europe

En dehors de l’Italie, en revanche, il reste beaucoup de travail aux équipes de Lancia pour approcher ces niveaux-là. Sur les deux premiers mois de l’année 2025, la Mini s’est si fois mieux vendue que l’Italienne dans l’Union européenne.

Précisons tout de même que pour l’instant, Lancia n’est commercialisé qu’en Italie, en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bays. Il reste beaucoup d’autres nations à couvrir et même chez nous, les points de vente doivent se développer pour espérer rapidement de meilleurs chiffres de vente.