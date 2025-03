Le difficile démarrage de la Lancia Ypsilon

La physionomie de Lancia a beaucoup changé au cours de l’année dernière. Depuis la précédente décennie, elle n’existait plus que sur le marché italien où sa vieillissante Ypsilon continuait à très bien se vendre grâce à une addition très basse et à un rapport prix/prestation/style très apprécié de la clientèle transalpine.

Depuis la fin 2024, cette ancienne Ypsilon n’existe plus : elle a été remplacée par un tout nouveau modèle plus gros et cher, cousin technique des Peugeot 208 et Opel Corsa. La nouvelle Ypsilon ambitionne plutôt de rivaliser avec la Mini grâce à un design léché et une approche plus haut de gamme que chez ses cousines des marques généralistes.

Un démarrage européen timide

Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle Ypsilon démarre doucement sa carrière. D’après les données de l’ACEA sur les deux premiers mois de l’année 2025, Lancia a écoulé 2 208 voitures neuves. L’année dernière sur la même période, la marque livrait 8 088 exemplaires de l’ancienne Ypsilon sur le seul marché italien !

Sur la même période, la Mini (versions trois portes, cinq portes et cabriolet thermiques mais aussi trois portes électrique) s’est écoulée à 13 317 exemplaires. Certes, l’Anglaise compte sur une gamme beaucoup plus étoffée et l’Italienne possède elle aussi une version 100% électrique. Mais il y a pour l’instant un gouffre entre ces deux modèles qui visent le même positionnement « premium » chez les citadines.

Le réseau et la gamme doivent encore se construire

Lancia doit aussi développer son réseau européen. Même si la marque bénéficie de la force de frappe du groupe Stellantis et de son réseau de distribution, les points de vente spécifiques de Lancia sont pour l’instant rares et doivent se multiplier en 2025 avec, rien que sur cette année, 70 nouvelles concessions prévues sur le Vieux continent.

La gamme va s’élargir elle aussi : rappelons qu’après l’Ypsilon lancée l’année dernière, une familiale arrivera en 2026 sous le nom « Gamma » sur la base technique STLA Medium des Peugeot 3008, DS N°8 et autres Jeep Compass. Puis, en 2028, ce sera au tour de la compacte Delta de faire son entrée.

Lancia devra par ailleurs réussir à trouver sa place au sein du groupe Stellantis, Alfa Romeo revendiquant également un positionnement « premium » (avec des modèles sur des segments différents pour éviter au maximum la cannibalisation).

Mais le travail d’image et de communication reste énorme pour les stratèges de Stellantis : en Italie pour l’instant, la nouvelle Ypsilon n’a pas trouvé sa clientèle alors qu’elle coûte quasiment 10 000€ de plus que l’ancien modèle. Avouons tout de même qu’au-delà des critiques entendues de façon systématique dans les colonnes des commentaires de Caradisiac où l’on exprime volontiers sa haine de Stellantis, cette nouvelle Ypsilon possède de vrais points différenciants et quelques éléments « italiens » comme ses sièges en velours, certains détails de style et un raffinement général plus flatteur que dans une Peugeot 208.