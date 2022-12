Lancia Ypsilon : 11 ans et toujours aussi mignonne

La Lancia Ypsilon lancée en 2011 remplaçait la première génération du modèle apparu en 2003, arrivant lui-même après la très jolie Y et la toute première Y10 dévoilée en 1985. Basée sur le même châssis que la Fiat 500 commercialisée depuis 2007, elle continue sa carrière comme sa cousine même si Lancia n’existe plus qu’en Italie. Il se trouve que là-bas, les clients raffolent toujours de cette jolie microcitadine, plus pratique que la Fiat 500 grâce à ses deux portes en plus.

En attendant l’arrivée d’une toute nouvelle Ypsilon actuellement en préparation pour 2024, la vénérable petite Italienne continue d’évoluer après onze ans de carrière. Elle n’existe désormais plus qu’avec le petit bloc trois cylindres essence micro-hybride de 70 chevaux à boîte manuelle -qu’on trouve aussi sous le capot de la Fiat 500- et bénéficie à présent d’une compatibilité Apple Carplay & Android Auto sans fil. Elle améliore également sa finition à l’intérieur (avec une planche de bord pouvant être peinte en bleu) et bénéficie d’une inédite teinte de carrosserie Verde Rugiada.

Elle vous fait envie ?

Actuellement affichée au premier prix TTC de 15 150€ en finition Silver au configurateur italien de Lancia, l’Ypsilon propose quatre niveaux de finition et profite en ce moment d’une ristourne de 2000€ en cas d’achat en ligne. Sa finition haut de gamme Alberta Ferretti coûte elle 17 200€ (toujours grâce à la ristourne en ligne). Y aurait-il de quoi vous faire craquer pour elle plutôt que d’investir dans une citadine plus classique ? Allez, on a hâte de voir à quoi ressemblera la future Ypsilon de 2024. Celle-là sera vendue chez nous, au moins…