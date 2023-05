Lancia aux petits soins de son Ypsilon en italie

Lancia est à l’aube d’une véritable renaissance. Alors qu’il était encore question de son extinction il y a quelques années, la marque turinoise doit se relancer maintenant qu’elle fait partie du groupe Stellantis. Le constructeur vient de dévoiler le Pu+Ra HPE, un concept-car annonçant la tendance stylistique de ses modèles pour les dix prochaines années. Dès 2024, elle lancera une nouvelle citadine Ypsilon disponible à la fois avec une motorisation électrique et thermique, reposant sur les mêmes éléments techniques que la Peugeot 208. Puis elle introduira deux autres nouveautés, un modèle haut de gamme électrique en 2026 et une compacte en 2028.

En attendant, Lancia est aux petits soins pour l’Ypsilon actuelle. Lancée en Europe en 2011 et commercialisée exclusivement en Italie depuis 2017, la citadine doit y rester au catalogue jusqu’à l’année prochaine et l’arrivée de sa remplaçante. Pour valoriser l’auto sur le marché de l’occasion, le constructeur lance le programme « Certified » réservé aux exemplaires les mieux conservés. Ouvert uniquement aux véhicules âgés de moins de 7 ans et affichant moins de 150 000 kilomètres au compteur. Prévoyant pas moins de 120 étapes de vérifications, le programme permettra de bénéficier d’une garantie pouvant aller jusqu’à 24 mois après l’acquisition du véhicule certifié.

Uniquement pour l’Italie

Précisons qu’il s’agit là d’un programme italien uniquement. Chez nous, il n’existe que très peu de Lancia Ypsilon éligibles pour ces conditions sachant qu’elle a disparu du marché français il y a déjà six ans. On trouve en tout cas quelques exemplaires de cette Ypsilon sur le marché de l’occasion en France, avec par exemple 23 annonces sur La Centrale dont les prix descendent aussi bas que 4 200€. Avec des conditions évidemment différentes de celles du programme Certified…