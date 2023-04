Lancia Pu+Ra HPE (2023), le concept-car stratosphérique

La dernière fois qu’on vous a parlé d’une nouveauté de Lancia, c’était en 2012 avec la présentation de la Chrysler 200 rebadgée en Flavia pour l’Europe. Depuis, la marque de Turin a frôlé la mort clinique et se contentait de commercialiser la très vieillissante citadine Ypsilon en Italie. Mais vous le savez, Lancia doit renaître de ses cendres dans un ambitieux plan produit validé par Carlos Tavares en personne. Le concept-car Pu+Ra HPE visible sous vos yeux donne les grandes lignes de cette renaissance, en dévoilant des codes stylistiques qui seront repris sur les futurs modèles de série mais aussi des éléments de technologie intégrés à la gamme.

Baptisé ainsi pour évoquer aussi bien la sculpture Pu+Ra dévoilée l’année dernière que le « HPE » de la Beta « High Performance Estate » de 1975, la Pu+Ra HPE devient l’abréviation de « High Performance Electric ».

Si vous aimez les termes élogieux et créatifs, vous en trouverez beaucoup en parcourant le communiqué officiel publié par la marque pour parler de ce coupé à la silhouette à mi-chemin entre une vraie voiture de sport et une « fastback » à trois portes.

La poupe s’inspire explicitement de la Stratos et la face avant, très « Lamborghini Revuelto » avec ses trois branches de LED, prend tout le monde par surprise.

Vous en voulez plus ? Regardez à l’intérieur. En plus des sièges jaunes dessinés avec la marque italienne Cassina et de la présence de nombreux matériaux « éco-responsables », cet habitacle ultra-futuriste veut vous donner l’impression d’être à la maison.

Mais une maison respectant la tradition italienne, s’il vous plaît. Côté technologie, le système « S.A.L.A. » (pour « Sound Air Light Augmentation ») doit contribuer à améliorer au maximum l’ambiance et les conditions de conduite en jouant sur le son, la climatisation et les éclairages intérieurs (avec une commande vocale ou via un bouton virtuel).

Notez la présence d’un écran sur le volant, celle d’un gigantesque panneau numérique sur la planche de bord qui peut pivoter vers le bas ainsi que deux autres afficheurs numériques (l’un au bas de la console centrale, l’autre à l’arrière). L’univers évoque davantage la science-fiction que le futur proche des voitures de série.

Un moteur électrique…de citadine Ypsilon

Lancia ne donne pas les caractéristiques techniques de l’auto, précisant simplement qu’elle reprend « le moteur, les batteries, les suspensions et les freins » de la nouvelle citadine Ypsilon attendue pour 2024. Elle annonce aussi des voitures électriques à l’autonomie de plus de 700 kilomètres, même si on imagine que ce chiffre ne concerne pas l’Ypsilon pour d’évidentes raisons de taille.

Reste maintenant à voir à quelle dose le style de ce concept-car se retrouvera dans celui de l’Ypsilon de 2024, du nouveau haut de gamme (100% électrique) de la marque de 2026 et de la future compacte Delta de 2028. Et si le design du Pu+ra HPE plaît aux exigeants lecteurs de Caradisiac…