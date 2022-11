Lancia présente une voiture sans roues et son nouveau logo

Maintenant qu’elle est intégrée au groupe Stellantis fusion de PSA et de FCA Automobile, Lancia ne va pas mourir. Carlos Tavares veut sauver la marque turinoise, en déliquescence depuis quelques années après des manipulations hasardeuses entreprises lors des deux dernières décennies (personne n’a oublié les dernières Thema, Voyager et Flavia). Alors qu’elle ne commercialise actuellement plus qu’un seul modèle -la vénérable Ypsilon- en Italie, Lancia prépare son retour avec une vraie gamme de nouveautés.

S’il faudra attendre l’année 2024 pour découvrir la première de ces nouveautés, la toute nouvelle Ypsilon conçue sur une base proche de celle des Peugeot 208 et autres Opel Corsa actuelles, le constructeur dévoile déjà son nouveau logo et en profite pour montrer une étrange sculpture sans roues ni fenêtres. Inspirée de la silhouette très particulière de la légendaire Stratos, cette sculpture annonce les éléments de style des futures Lancia de route. Certes, la prochaine Ypsilon affichera un tout autre profil…

Trois nouvelles Lancia

Après l’Ypsilon de 2024, Lancia lancera une toute nouvelle Aurelia en 2026 probablement sous les traits d’un SUV puis une Delta compacte en 2028. La marque compte devenir 100% électrique d’ici 2026, ce qui laisse supposer que les deux dernières nouveautés citées n’offriront pas de version thermique.