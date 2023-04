Lancia montre l'intérieur du concept Emozione Pu+Ra

Le « teasing » continue. On le sait, Lancia doit présenter un concept-car samedi prochain à l’occasion de la Fashion Week de Milan. Un concept-car qu’elle annonce comme « capital », sachant que ce véhicule doit donner les grandes lignes du design Lancia pour les dix années à venir. Rien que ça ! Il y a quelques jours, le constructeur a montré une image en vue de-dessus permettant de voir la silhouette de l’engin (visiblement proche d’un petit coupé façon « hatchback ». Avant cela, elle avait déjà montré le feu arrière évoquant la légendaire Stratos.

Cette fois, c’est l’intérieur qui se détaille un peu dans une nouvelle vue du dessus et une image de détail sur le siège. La photo du haut permet de voir les deux sièges conducteur et passager (jaunes), avec une partie de la planche de bord et la carrosserie autour. Celle du détail du siège fait mention de Cassina, une célèbre marque italienne de mobilier intérieur haut de gamme qui s’est occupé de la confection de l’habitacle du concept-car. « Le concept-car offrira une ambiance intérieure digne des maisons italiennes, avec des formes géométriques épurées. On y trouvera une table café, des tapis de sol éclectiques et des sièges inspirés des fameux fauteuils de Cassina », peut-on lire dans le communiqué.

Le 15 avril à 13h

Le Lancia Emozione Pu+Ra sera officiellement dévoilé le 15 avril 2023 à 13 heures. Rappelons qu’après lui, le constructeur Lancia lancera trois nouveaux modèles d’ici 2028 (et commencera dès 2024 avec une citadine).