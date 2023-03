Le nouveau concept-car de Lancia se montre un peu plus

Plus que quelques jours à attendre avant de découvrir une nouveauté de Lancia. Dans un contexte où la marque italienne était quasiment mourante depuis des années, il s’agit là d’un véritable évènement dans le monde de l’automobile. Le 15 avril prochain, l’enseigne turinoise lèvera le voile sur un concept-car inédit à l’occasion de la fashion week de Milan.

Après une première image de détail sur la partie arrière, Lancia publie une nouvelle image de l'Emozione Pu+Ra cette fois prise du dessus. Plus révélateur, ce cliché permet de constater que l’engin adopte visiblement des proportions de coupé compact (avec une silhouette façon « hatchback » ?) et possède un gros cercle sur le pavillon de toit. On remarque aussi une sorte d’aileron arrière au style très carré, qui surplombe des feux ronds qui, d’après la précédente image, semblent inspirés de ceux de la Stratos.

Avant le premier nouveau modèle de série

Notons que la silhouette de l’auto semble curieusement différente de celle dans l’image montrant un véhicule sous une bâche, publiée à l’occasion d’une précédente communication officielle de la marque. Rappelons aussi que dès 2024, Lancia lancera sur le marché une nouvelle citadine. En 2026, la marque doit également commercialiser un modèle haut de gamme avant une compacte électrique en 2028.