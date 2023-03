Le nouveau concept-car de Lancia se cache

Lancia se prépare à sortir de sa longue hibernation. Alors que la petite Ypsilon quittera prochainement le catalogue de la marque en Italie, l'enseigne de Turin va revenir au premier plan grâce à un ambitieux plan produit décidé par le nouveau groupe Stellantis. Dès 2024, le constructeur dévoilera sa toute nouvelle citadine Ypsilon, disponible en versions électriques et thermiques. Deux ans plus tard, Lancia doit lancera un nouveau modèle électrique haut de gamme et en 2028, ce sera autour de la compacte Delta de revenir (également dans une version 100% électrique).

Avant cela, Lancia présentera un concept-car inédit le 15 avril prochain à l’occasion de la Fashion Week de Milan. Lancia a montré un petit bout de ce futur concept-car il y a quelques jours dans un teaser et expose cette fois l’engin sous une bâche noire. L’auto fait partie d’une campagne virtuelle autour de la « Metaverse Fashion Week 2023 », un évènement auquel participera la marque Lancia. Et la bâche ne sera enlevée que le 15 avril, au moment de la présentation officielle du « vrai » concept-car.

Une silhouette façon Lancia Fulvia ?

Après l’étrange étude de style PU+RA puis le premier teaser du concept-car Emozione Pu+Ra évoquant les codes de la Stratos, cette image du concept-car sous bâche rappelle plutôt les proportions de la Fulvia coupé de 1965. Rappelons que ce concept-car doit annoncer le style de Lancia pour les dix prochaines années.