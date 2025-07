Le marché automobile français dévisse toujours et maintenant, il bugue

Habituellement, le ministère de l’Intérieur communique ses chiffres sur le nombre d’immatriculations de voitures neuves le 1er du mois. On aurait donc dû connaître le détail du marché automobile français de juin ce matin mais non : un bug informatique empêche les services concernés de collecter et communiquer ces données.

Il faudra ainsi se contenter des tendances compliées notamment par les spécialistes de AAA Data, basées sur les 17 premiers jours ouvrés du mois de juin 2025 et comparées à celles des 17 jours du même mois de l’année dernière. Une chose est sûre : le marché automobile neuf français reste en forte baisse. De 8,1% sur le mois complet d’après la prévision de AAA Data, avec environ 167 000 immatriculations au lieu de 181 711 voitures neuves l’année dernière.

L’électrique chute (mais c’est peut-être logique)

Dans le détail, les ventes de voitures « full » hybrides progressent de 12% mais les modèles hybrides rechargeables chutent de 18%, plus que jamais plombés par le malus masse. Les voitures hybrides légères, au contraire, grimpent de 32%.

Quant aux voitures électriques, elles chutent de 12% et plongent même de 38% pour les particuliers. Il est probable que ces derniers aient retardé leur achat au mois de juin en attendant l’arrivée du nouveau bonus écologique français, dont le montant a augmenté (3 100€ au lieu de 2 000€ pour les revenus élevés et 4 200€ au lieu de 4 000 pour les plus faibles).

La prise de commande augmente légèrement

Il faudra donc attendre un peu plus longtemps que d’habitude pour connaître tous les chiffres du mois de juin 2025 mais AAA Data précise que les prises de commandes ont légèrement augmenté au mois de mai tout en restant « en baisse de 11% au cumul de ce mois de mai » par rapport à 2024. Les prochains mois ne seront pas faciles non plus pour le marché automobile français neuf.