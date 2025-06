A-t-on trouvé l'origine des mystérieux incendies de Mercedes-AMG One ?

Les supercars qui prennent feu et s’autodétruisent de façon spectaculaire, ça ne date pas d’hier. De la Porsche 911 GT3 (Type 991 phase 1) aux Ferrari 458 Italia en passant par les Lamborghini Aventador ou les Koenigsegg, ces machines de « grande complication » sont régulièrement touchées par des problèmes de combustion spontanée.

Récemment, c’est la Mercedes-AMG One qui était concernée par ce problème : l’un des 275 exemplaires de la supercar de la marque à l’étoile est parti en fumée en Allemagne alors qu’elle roulait.

Il y a deux ans, un autre exemplaire avait déjà brûlé de la même façon pour une raison inconnue. Il y a donc peut-être un mal qui touche la super-sportive à moteur de Formule 1.

Un rappel officiel

Il se trouve justement que Mercedes-amg vient d’officialiser une grande campagne de rappel pour sa One. 219 des 275 exemplaires produits de la voiture sont concernés par cette campagne, qui vise à vérifier le circuit permettant à l’aileron arrière de modifier son inclinaison. Une petite pièce déficiente ou manquante serait susceptible de provoquer une fuite de liquide hydraulique, pouvant mener jusqu’à un incendie.

On ne sait pas si c’est ce problème qui a provoqué les deux incendies ayant rayé de la carte les exemplaires concernés, mais ça ne paraîtrait pas improbable.

Toutes les supercars y ont droit

Rappelons que même les supercars les plus exclusives et chères ont droit à ces procédures de rappel. La Bugatti Chiron, par exemple, a subi plusieurs procédures de ce genre pour régler des problèmes. Reste à savoir si Mercedes-AMG construira (ou a construit) deux autres exemplaires de sa One pour dédommager les clients lésés. On se souvient notamment des Lamborghini Aventador coulées sur le bateau cargo Felicity Ace en 2022, qui avaient obligé Lamborghini à en construire d’autres. Cette fois-là, Lamborghini n’y était pour rien.