4 000 voitures perdues à cause d’un incendie

Le bilan n’est pas encore définitif mais il est fort probable que les 3 965 voitures qui se trouvaient à bord du Felicity Ace aient été détruites ou fortement endommagées. Les équipes portugaises qui luttent contre cet incendie, qui s’est déclaré au large des Açores, sont en train de venir à bout des flammes, mais les soutes leur sont encore inaccessibles.

Ce bateau transportait uniquement des véhicules du groupe Volkswagen. Seul Bentley a, pour le moment, confirmé le nombre de ses autos se trouvant à bord. 189 belles anglaises avaient été chargées en Allemagne. Elles côtoieraient environ 1 100 Porsche dont la valeur globale avoisinerait les 125 millions d’euros. Des Volkswagen, des Audi et des Lamborghini compléteraient le chargement.

Selon Anderson Economic Group, le montant total des pertes en véhicules serait d’environ 300 millions d’euros. Sans compter les possibles dédommagements à verser aux clients nord-américains qui devront patienter plusieurs mois supplémentaires avant de prendre le volant de leur nouvelle voiture.

Selon les pompiers, la présence de nombreuses voitures électriques et hybrides rechargeables aurait attisé les flammes. Plus précisément, ce sont les batteries lithium ion de ces autos qui seraient en cause.