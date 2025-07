La carte grise aussi intègre désormais votre smartphone

Après la pièce d’identité et le permis de conduire, voici le troisième volet de la numérisation. À la veille des départs en vacances, vous pouvez retrouver votre certificat d’immatriculation directement dans votre smartphone. Pour le gouvernement, le but est de « simplifier et sécuriser toujours plus les démarches essentielles des Français et centraliser les titres officiels au même endroit ».

Au 1er janvier 2024, la France comptait plus de 39,3 millions de voitures en circulation. Seulement, tous les usagers ne peuvent bénéficier de ce nouveau service.

Un format qui ne remplace pas le papier

Seuls les propriétaires d’un véhicule immatriculé en France après 2009, profitant donc d’une immatriculation au format AA-123-AA peuvent en profiter. Par ailleurs, les voitures particulières, les tricycles et quadricycles motorisés, les cyclomoteurs à deux ou trois roues et les motocyclettes sont éligibles.

Cette nouvelle fonctionnalité est ouverte aux titulaires, co-titulaires ou locataires privés du véhicule, y compris en leasing. À noter qu’un même usager peut importer plusieurs cartes grises dans l’application, s’il est bien sûr rattaché à plusieurs véhicules.

Détail important, la version numérique ne remplace pas le certificat d’immatriculation, mais le complète pour faciliter les démarches et les contrôles routiers.

Pour bénéficier de votre carte grise numérique. Il faut être détenteur d’un smartphone équipé de la technologie NFC compatible, et avoir au préalable effectué la démarche pour obtenir l’identité numérique. Ce n’est qu’ensuite qu’il est possible d’importer sa carte grise dans l’application.

Il suffit alors de renseigner les informations présentes sur le certificat, puis de saisir son code personnel France Identité et lancer la lecture en NFC.