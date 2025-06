La Lancia Ypsilon HF est plus chère que l'Alpine A290, mais...

Après le prix espagnol, voilà enfin le tarif français de la nouvelle Lancia Ypsilon HF. La citadine sportive italienne coûtera chez nous 42 400€ avant bonus écologique, elle restera donc au-dessus des 40 000€ une fois cette aide fiscale française déduite (sauf pour ceux qui ont droit au super bonus de 4 000€ sous conditions de faibles revenus, en imaginant qu’ils aient envie d’investir dans une citadine de ce prix !).

L’Italienne coûte donc un peu plus cher que l’Alpine A290, facturée elle 38 700€ en version de base avec son moteur de 180 chevaux en finition GT. Mais justement, l’Italienne possède 100 chevaux de plus et revendique des performances très supérieures (0 à 100 km/h en 5,6 secondes contre 7,4 secondes pour la Française et vitesse de pointe limitée à 180 km/h contre 160 km/h).

L’A290 de 220 chevaux, de son côté, démarre à 41 700€ avant bonus (0 à 100 km/h en 6,4 secondes et vitesse maximale de 170 km/h), ce qui rend assez attractif le rapport prix-performances de l’Italienne en comparaison.

1 556 kg sur la balance

On connaît aussi la masse de la Lancia Ypsilon HF : 1 556 kg à vide sur la balance, à comparer aux 1 479 kg d’une Alpine A290 en version 220 chevaux. Un chiffre impressionnant pour une citadine sportive, même si on reste loin des 1 670 kg d’une Mini JCW électrique. Heureusement, la Lancia peut compter sur des freins renforcés comme les autres machines équipées du groupe motopropulseur électrique de Stellantis Motorsport (Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, Abarth 600e, Peugeot E-208 GTI). En attendant de retrouver notre essai complet de la voiture, voilà l’équipement de série de la voiture.