La nouvelle Alpine A290 électrique est plus lente que l'ancienne Renault Clio RS

Depuis quelques mois, l’A110 thermique n’est plus toute seule au catalogue d’Alpine : elle côtoie désormais le tout premier modèle électrique de l’histoire de la marque, l’A290 concurrençant les nouvelles citadines sportives à zéro émissions de chez Mini, Abarth ou bientôt Lancia.

Cousine de la Renault 5 E-Tech Electric, cette A290 utilise dans sa version de pointe un moteur de 220 chevaux entraînant les roues avant. Malgré une masse importante, elle revendique des performances en ligne droite intéressantes (0 à 100 km/h en 6,4 secondes) et une mise au point sérieuse.

Sur circuit, elle n’est pas encore au niveau des meilleures thermiques

Si la rigueur comportementale de cette A290 n’a pas été remise en question par les journalistes lors des premiers essais de la bête, ses performances pures et surtout le plaisir de conduite qu’elle génère divise davantage. Les mesures réalisées par les journalistes du Magazine sont révélatrices en la matière puisqu’ils ont chronométré l’auto sur la piste Club de Magny-Cours où toutes les citadines sportives thermiques du marché y avaient été jugées elles aussi.

La Française a bouclé un tour de la piste en 1 minute, 30 secondes et 43 centièmes. Ce chrono la place à plus d’une seconde de la Ford Fiesta ST disparue du catalogue l’année dernière (200 chevaux) et surtout de l’ancienne Renault Clio RS (en version Trophy de 220 chevaux), qui revendique sur le même tracé et avec le même pilote un temps d’une minute, 29 secondes et 18 centièmes. Les meilleures thermiques du genre sont loin devant : l’excellente Hyundai i20 N (204 chevaux) également disparue l’année dernière y a roulé en une minute, 27 secondes et 91 centièmes. Le surprenant Ford Puma ST (200 chevaux) en une minute, 27 secondes et 81 centièmes. Référence absolue chez les citadines sportives, l’ancienne Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport (208 chevaux) avait même réussi un chrono d’une minute, 27 secondes et 30 centièmes.

Bref, la citadine électrique se retrouve rejetée à plus de trois secondes des meilleures GTI thermiques (en version GTS affichée à partir de 42 700€) malgré ses excellents Michelin Pilot Sport 5. Certes, l’A290 n’en est qu’à son début de carrière et on imagine que des versions plus extrêmes et performantes pourraient arriver ultérieurement. La très exclusive Renault R5 Turbo 3E doit aussi débarquer l’année prochaine avec son châssis de supercar et ses plus de 500 chevaux. Mais pour l’instant, les anciennes citadines sportives thermiques restent les reines de la performance sur circuit et du plaisir de conduite. Notez que cette affirmation n’est plus aussi valable pour les berlines ultra-sportives puisque sur la même base de référence du magazine Motorsport, la Porsche Taycan Turbo GT électrique s’impose comme la familiale la plus rapide sur circuit devant toutes les concurrentes familiales thermiques…