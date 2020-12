Essai - Ford Puma ST (2020) : mérite-t-il de porter son nom ?

En bref À partir de 33 650 € Version sportive du crossover Ford Puma 3 cylindres 1.5 EcoBoost de 200 ch et 320 Nm

SUV sportif ou crossover dynamique sont bien souvent des oxymores qu'aiment manier les constructeurs. Et c'est dans cette case qu'arrive le Ford Puma ST. Non content d'avoir subtilisé son nom à une icône des années 90, met-il ainsi une pincée de sel supplémentaire sur la plaie ? Certains indices de la fiche technique laissent de l'espoir. À l’instar des Renault Captur et Peugeot 2008, ses plus féroces concurrents basés respectivement sur les Clio et 208, le Puma partage sa plateforme avec la Fiesta et les versions ST en font de même. Et la Fiesta ST, c'est un concentré de plaisir automobile qui ne peut que plaire aux nostalgiques des GTI d'antan.

Tous les ingrédients de la Fiesta ST dans un crossover

On retrouve donc sous le capot le 3 cylindres 1.5 turbo Ecoboost développant 200 ch et 320 Nm, un bonus de 30 Nm par rapport à la Fiesta pour compenser la prise de poids de 75 kg entre les deux modèles. Cette bouillonnante mécanique est associée exclusivement à une boîte de vitesses mécanique à six rapports transférant l'intégralité de l'abondante cavalerie aux roues avant. Et, pour peu que vous ayez coché l'option du Pack Performance à 1 100 €, cette dernière, avant d'atteindre le bitume à travers l'ultime maillon de la chaîne que sont des pneus Michelin Pilot Sport 4S en 225/40R19, peut passer à travers un launch control et un différentiel à glissement limité mécanique. 0 à 100 km/h ? Expédié en 6,7 s, soit le même temps que la première Focus RS, excusez du peu.

Pour compléter cette liste mettant déjà l'eau à la bouche, le Puma ST emprunte aussi à la Fiesta du même nom sa direction, ses freins avec disques de 325 mm à l'avant et 271 mm à l'arrière et ses liaisons au sol, une barre antiroulis de 28 mm faisant son apparition à l'arrière pour compenser le centre de gravité plus élevé.

Avec une telle liste, on peut dire que le Ford Puma ST a le ramage. Mais il a aussi le plumage : esthétiquement, on est très proche du kit carrosserie de la finition ST Line avec quelques inserts contrastants supplémentaires et recouvert d'une palette de couleurs incluant le spectaculaire vert Mean - pour « méchant » en anglais – de notre version d'essai. Côté jantes, c'est du 19 pouces bien ajouré sinon rien. Enfin, à l'intérieur, on remarque avant tout les baquets Recaro, puis le volant à méplat et le pommeau de levier de vitesses spécifiques.

Tous les ingrédients sont là pour faire de ce Ford Puma ST l'exception qui confirme la règle des SUV soi-disant sportifs. Est-ce que la recette fonctionne ? Réponse à la page suivante.

Des aspects pratiques préservés

Mais avant cela, il convient tout de même de préciser que ce ST n'a rien enlevé des qualités d'habitabilité dont sont dotées les versions moins vigoureuses du Puma : la place est généreuse à l'arrière tant aux genoux qu'à la tête et on dispose de la bagatelle de 456 litres de volume de coffre, soit l'une des meilleures valeurs de la catégorie, avec de plus la Megabox, cet original rangement de 80 litres sous le plancher du coffre que l'on peut laver au jet d'eau. Enfin, avec « seulement » 540 € de malus à ajouter aux raisonnables 33 650 € réclamés, le Ford Puma ST semble offrir sur le papier un rapport plaisir/malus proche de l'imbattable pour une voiture thermique en 2020.