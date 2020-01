Essai – Ford Puma (2020): combat de félins en vue

EN BREF Nouveau SUV urbain Hybride à partir de 22 900 €

Cette tendance est celle d'utiliser des noms de coupés populaires pour les appliquer à tout autre chose. Autre exemple ? Mustang, patronyme qui, flanqué du suffixe Mach-E, sera celui d'un crossover 100% électrique. Une petite manie qui donne la migraine à certains puristes mais bref, faut vivre avec son temps !

Voici donc le nouveau SUV Puma, pour lequel Ford assure avoir pris le temps de soigner le look selon les remarques des clients. Et ils ont bien fait car le modèle ne manque pas de caractère. Chose curieuse (ou pas) : on retrouve sur son visage quelque chose du petit coupé Puma de la fin des années 90, notamment le capot bombé et la forme des phares. À part ça, le Puma a bien sûr des proportions typiques de son segment, et ce qu'il faut de muscles. La lunette arrière très inclinée donne une allure plus sportive que "familiale pratique" (pourtant, voyez plus loin) et d'après certains, cela donne au Puma des petits airs de Porsche Macan. Chacun jugera.

Avec ses 4,20 mètres, le Puma est l'un des SUV les plus courts de la catégorie, mais son empattement de 2,59 mètres est en revanche dans la norme, ce qui garantit un habitacle aussi spacieux que les autres. Encore que… Ford a fait le choix de ne pas trop réduire le coffre. Il y a donc compromis et d'après-nous, l'assise un peu courte des sièges arrière n'enchantera pas les adultes, du moins sur longue distance. Mais sachant que la clientèle cible de ce genre de véhicules est plutôt les jeunes familles avec des enfants en bas âge, cela devrait passer.

Revenons un instant sur le coffre, qui montre que si le look du Puma n'est pas celui d'un véhicule pratique, il ne faut pas se fier aux apparences. Le volume en configuration normale est de 456 litres (402 litres pour la version « légèrement » hybride), ce qui est très honorable pour la catégorie. Mais surtout, on trouve sous le plancher ce que Ford appelle la "MegaBox", un compartiment en plastique étanche assez grand pour recevoir une valise-cabine, ou plutôt des vêtements de sport et autres bottes boueuses. L'astuce ? Un petit bouchon au fond de ce compartiment, qui permet de rincer le contenu sale à grandes eaux. Ajoutons la plage arrière souple attachée au hayon qui se déroule vers le haut à l'ouverture, et on obtient un coffre plein de bonnes idées, comme on a l'habitude d'en voir chez Skoda. Bien vu !

Assis au volant, le client Ford sera en terrain connu puisque l'environnement est une copie presque conforme de celui de la Fiesta, avec ce que cela comprend d'ergonomie de bon niveau et de qualité perçue dans la bonne moyenne. La différence majeure est que le Puma peut recevoir un combiné d'instrument 100% digital configurable, dont l'affichage a le bon goût de ne pas se la jouer trop futuriste.

Point de vue technologies embarquées, le Puma ne fait pas dans le cheap. Il reçoit par exemple un combiné d'instruments digital 12,3'' – sur lequel s'affiche un… puma quand on s'installe à bord - un système multimédia à écran tactile 8'' qu'on peut enrichir d'une connexion 4G permettant l'accès à distance de diverses fonctions (démarrage, chauffage, verrouillage, etc.), un système audio B&O, la recharge de téléphone par induction et on en passe. Bref, il ne manque pas grand-chose, surtout pour cette catégorie. Il en est de même des aides à la conduite : tous les (désormais) classiques du genre sont présents, du régulateur de vitesse intelligent à l'aide active au maintien de voie.