La Lancia Ypsilon HF sportive à un prix intéressant ?

Une nouvelle catégorie de citadines sportives électriques est en train de se former. Après l’arrivée de l’Abarth 500e et de l’Alpine A290, on attend désormais celle de la Peugeot E-208 GTI et de la Volkswagen ID.2 GTI (dont la commercialisation est prévue pour le début de l’année 2027 au plus tard).

Mais chez Stellantis, c’est la Lancia Ypsilon HF qui va débarquer en premier. Les essais presse de l’Italienne se tiendront d’ici quelques heures seulement sur le circuit de Balocco et son prix français sera connu d’ici peu.

Un prix espagnol intéressant ?

Comme l’ont relevé les spécialistes d’Italpassion, cette nouvelle Lancia Ypsilon HF a déjà un prix officiel en Espagne : 41 519€. A titre de comparaison, l’Alpine A290 démarre à 38 700€ chez nos voisins ibériques en version 180 chevaux et coûte 41 900€ dans sa finition GT Performance avec le moteur de 220 chevaux.

Le prix espagnol de la Lancia paraît ainsi plutôt bien placé puisqu’elle possède une mécanique sensiblement plus puissante, la même que celle de sa cousine française et de l’Abarth 600e : 280 chevaux et 345 Nm de couple avec un blocage de différentiel mécanique et des freins costauds.

Sous les 40 000€ en France bonus déduit ?

Chez nous en France, l’Alpine A290 coûte 41 700€ dans sa version GT Performance. Celui de l’Ypsilon HF devrait être proche du tarif espagnol, ce qui laisse imaginer une addition à moins de 40 000€ une fois le bonus écologique déduit.

Compte tenu de la puissance et des performances promises, l’Italienne pourrait ainsi surclasser la concurrence du groupe Renault sur ce segment. Certes, les citadines thermiques du passé étaient moins chères mais elles étaient aussi moins puissantes.