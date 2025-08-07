Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Toyota

Les taxes américaines vont coûter une somme monstre à Toyota

Dans Economie / Politique / Industrie

Julien Bertaux

Le numéro un mondial va sérieusement souffrir de la politique protectionniste de Trump. La firme évoque une perte de 9,5 milliards de dollars, une somme bien au-dessus des autres constructeurs.

Les taxes américaines vont coûter une somme monstre à Toyota
Toyota est le constructeur qui va le plus souffrir de la politique de Trump.

C’est le jour J, les taxes douanières voulues par le Président Trump sont mises à exécution. Malgré sa présence aux États-Unis, le constructeur japonais a indiqué qu’il enregistrera une perte colossale de 9,5 milliards de dollars (soit 8,4 milliards d’euros) sur l’exercice 2025/2026.

Ce chiffre correspond à des taxes de l’ordre de 15 %. Seulement, le détail de ces taxes ne semble pas clair encore aujourd’hui. Le taux de 27,5 % pourrait encore être appliqué durant plusieurs semaines.

Résultat, la firme nippone voit à la baisse son résultat opérationnel à 18,6 milliards d’euros (soit 16 %), ce qui correspond à une marge opérationnelle de 6,6 % contre 7,8 %. Toyota paie ici sa popularité aux États-Unis puisque le constructeur y écoule 2,3 millions de voitures par an, soit un quart de ses ventes mondiales. En 2024, la marque s’est placée deuxième au classement, entre General Motors et Ford.

Un Rav4 produit aux États-Unis ?

Mais cela pourrait être bien pire ! Sur les plus de 2 millions que la marque vend, 1,2 million d’unités sont produites directement sur place, des voitures qui de fait échappent aux taxes douanières. Pour tenter de réduire l’impact de la politique Trump, Toyota réfléchirait sur la possibilité de produire son Rav4 au pays de l’Oncle Sam.

D’un côté Toyota pleure, de l’autre le Président américain se réjouit de pouvoir vendre le Ford F-150 aux Japonais. Sur ce point, il devrait vite déchanter.

