Les Renault Clio, Captur, Arkana, Mégane et Koleos sont invités à passer dans les ateliers

La marque au losange lance deux campagnes de rappel simultanées, dont une concernant 155 000 voitures rien qu’en France. Ce type de campagne est très courant dans l’industrie automobile et celui de Renault n’a pas le même caractère urgent que celui qui concerne les airbags Takata. Tous les clients concernés recevront un courrier, mais vous pouvez prendre les devants et contacter un revendeur de la marque afin de savoir si vous devez faire vérifier votre auto.

La première campagne, la plus importante avec 155 825 véhicules, concerne les Clio V, Captur II, Arkana et Mégane IV équipés de la motorisation hybride et produits entre septembre 2020 et septembre 2022. Il s’agit de contrôler le circuit de lubrification de la boîte de vitesses hybride. Si une fuite est détectée, un joint d’étanchéité sera remplacé.

Renault indique toutefois que l’opération pourra être effectuée en deux temps, d’abord le diagnostic puis le remplacement de la pièce défectueuse. Par ailleurs, les opérateurs en profiteront pour effectuer des mises à jour logiciel.

Fuite de carburant pour le Koleos

Le second rappel ne concerne que le Koleos de seconde génération, les exemplaires fabriqués entre le 19 septembre 2019 et le 18 septembre 2023 dans l’usine de Busan en Corée. Les 2 901 unités visées par cette campagne doivent se faire remplacer le tuyau d’alimentation en carburant du moteur afin d’éviter un possible risque de déconnexion, donc de fuite de carburant. Cette défaillance peut engendrer l’allumage du témoin moteur, un démarrage impossible, voir des odeurs avec bien sûr un risque d'incendie. Renault précise que si une fuite se produit lorsque le moteur est en marche, il est prévu que la pompe à carburant s’arrête après huit secondes.