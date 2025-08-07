Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bugatti

Bugatti Brouillard, un modèle unique issu du nouveau programme de personnalisation de la marque

Julien Bertaux

La marque lance son programme de personnalisation nommé Solitaire. Ce premier modèle, répondant au nom de Brouillard, rend hommage au cheval d’Ettore Bugatti. Seulement deux modèles entièrement personnalisés sont prévus par an.

Avouez que cet aileron en queue de canard lui va particulièrement bien.

Voici la Bugatti Brouillard, fruit du nouveau programme de personnalisation Solitaire, qui permet de bénéficier de sa propre Bugatti, unique au monde. « Le Programme Solitaire nous permet d’explorer avec authenticité les visions uniques de nos clients, ce qui nous donne plus de flexibilité pour explorer différentes interprétations d’éléments de design Bugatti ».

Basée sur la Mistral, cette Brouillard se démarque par sa carrosserie de coupé. Ce nouveau toit profite d’éléments vitrés pour mieux admirer l’intérieur. La teinte est également spécifique, de même que la partie avant (calandre, prises d’air, déflecteurs…). Le profil, d’une grande pureté tout en montrant ses muscles, se termine par un aileron en queue de canard, l'un des éléments les plus différenciants de cette Brouillard.

Les gros déflecteurs en fibre de carbone sont spécifiques à cette personnalisation.

Si les feux arrière si caractéristiques ne changent pas, l’imposant diffuseur ainsi que les quatre sorties d’échappement sont inédits.

Le client fortuné apprécie visiblement le vert.

Quant à l’intérieur, les matériaux utilisés comme la fibre de carbone, l’aluminium et le cuir, les broderies sur les sièges ou les panneaux de porte, tout est réalisé selon les souhaits du client.

Le gros W16 toujours au rendez-vous

Bugatti Brouillard, un nom qui fait référence au cheval d'Ettore Bugatti.

Au niveau mécanique, aucune modification n’a apporté à ce projet. Cette Brouillard peut compter sur l’énorme bloc W16 de 1 600 ch. Un bloc de 8 litres de cylindrée gavé par quatre turbos qui propulse la bête à 100 km/h en moins de 2,5 secondes.

Cette Bugatti Brouillard sera présentée au Monterey Car Week qui débutera le 8 août. Le programme Solitaire se consacrera à deux projets au maximum par an.

