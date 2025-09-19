Qui veut une Chiron Pur Sport accidentée ?

Signer pour une voiture à plusieurs millions d'euros implique de maîtriser la puissance disponible sous la pédale de droite. Dans le cas contraire, le moindre accrochage coûte une petite fortune. Voici par exemple une Bugatti Chiron Pur Sport bientôt disponible sur le site des véhicules accidentés Copart.

Sur les images de l'annonce, la supercar de 1500 chevaux présente un choc avant concentré sur le centre. Les autres clichés dévoilent que les airbags du volant et du passager sont sortis lors du crash. Compte tenu du fait que cette version vaut 3 millions d'euros hors taxes en neuf, il faut s'attendre à signer un gros chèque pour espérer la revoir sur la route.

La Pur Sport, la Chiron la plus dynamique

Pour mémoire, la Bugatti Chiron Pur Sport se démarque du modèle régulier par une boîte de vitesses double embrayage DSG 7 à l'étagement plus court de 15%. Par ailleurs, l'auto perd 50 kilos sur la balance grâce à la suppression de l'aérodynamique actif et l'adoption de nouvelles jantes. Un mode additionnel ESC-Sport+ complète l'ensemble pour une agilité maximale. La date de l'ouverture des enchères sera prochainement communiquée sur Copart.