Petit SUV électrique à tarif attractif et autonomie de 400 km, l’ID.Cross de Volkswagen va dynamiser le marché des SUV citadins

Chez Volkswagen on sait camoufler les prototypes des futurs véhicules de série. On ne peut que le constater en analysant ces nouvelles photos-scoop. En effet, alors que ce prototype semble débarrassé de son camouflage, il est nécessaire de bien regarder les clichés pour découvrir que des trompe-l’œil adhésifs recouvrent une bonne partie de la carrosserie du futur SUV citadin Volkswagen ID.Cross qui sera lancé vers la mi-2026.

C’est sur les routes espagnoles que ce prototype a été surpris par nos chasseurs de scoop. Le futur Volkswagen ID.Cross est un SUV citadin électrique qui va permettre à Volkswagen d’attirer des clients désireux de passer à l’électrique sans mettre une fortune dans un véhicule équipé de batteries. Il devrait être disponible en entrée de gamme à moins de 30 000 € hors bonus.

Un concept-car qui en dit long

Pour se faire une idée plus précise du futur SUV Volkswagen ID.Cross, il faut regarder le concept-car Volkswagen ID.Cross Concept que la marque allemande a dévoilé lors du dernier salon de Munich. En effet, le camouflage, que l’on peut qualifier de subtil, employé par la marque allemande est habilement disposé sur les éléments les plus originaux du SUV afin d’en dissimuler les lignes. Ainsi, un adhésif recouvre la calandre, tandis que d’autres recouvrent les projecteurs à l’avant et les feux à l’arrière. Même chose pour les prises d’air latérales à l’avant et le bandeau noir à l’arrière. Assurément, le style définitif du futur ID.Cross sera plus proche de celui du concept-car de Munich que de celui de ce prototype habilement camouflé.

Une fiche technique alléchante

De ce futur modèle on en sait un peu plus, puisque la marque de Wolfsburg a dévoilé quelques-unes de ses particularités techniques lors du salon de Munich. Ainsi ce modèle va mesurer 4,16 m de long, soit une taille légèrement supérieure à celle de l’actuel Volkswagen T-Cross « thermique » qui mesure 4,14 m ce modèle utilisera la plateforme MEB + que vont également utiliser la future ID.Polo mais aussi la Cupra Raval et du SUV Skoda Epiq. Grâce à l’utilisation de batteries LFP de 38 kWh et NMC de 56 kWh, son autonomie sera d’environ 300 km avec la première et de 420 km avec la seconde. Capable de transporter cinq personnes dans un habitacle assez spacieux (grâce à un empattement de 2,60 m), ce modèle disposera d’un coffre de 450 litres et d’un « frunk » à l’avant de 25 litres pour y installer les câbles de recharge. Une recharge qui devrait selon nos estimations atteindre les 100 kW en charge DC, ce qui permettra à la batterie de passer de 20 à 80 % en moins de trente minutes. Ce modèle se frottera à de redoutables concurrents comme le nouveau SUV Renault 4 E-Tech Electric, mais aussi avec le futur Kia EV2.