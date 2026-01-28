Rétromobile 2026 : le stand Volkswagen fête les 50 ans de la Golf GTI avec les 8 générations représentées

Le stand est sobre, mais organisé à l’Allemande, donc au millimètre. Au centre : le concept de la future ID.Polo GTi, qui comme son nom l’indique sera motorisé par un moteur électrique, et qui n’a, forcément, pas grand-chose à faire ici. Les stars sont autour et se nomment Golf GTI, et pour une bonne raison : le modèle fête ses 50 ans.

Golf 1 GTI :

Les huit générations sont présentées, la plupart prêtées par ces clients, la plus ancienne par François Baquet, responsable communication de la marque, qui nous accueille à bras ouverts. Son exemplaire, en sa possession depuis une vingtaine d’années, est superbe, fier avec sa calandre à liseré rouge typique, ses quatre phares et ses jantes alliage optionnelles. Une phase 2, à larges feux arrière donc, 1 600 cm3 110 ch (le 1 800 arrivant en 1982), et qui a la particularité, comme tous les modèles du premier semestre 1980, de disposer d’un liseré assorti à la calandre autour des compteurs.

Golf 2 GTI :

À côté : une Golf 2 GTI à trois portes. Plus encombrante, plus lourde, celle-ci a introduit la culasse à 16 soupapes, dont cet exemplaire dispose avec à la clé une puissance de 139 ch au lieu de 112. Particularité de ce modèle : il dispose également d’un kit carrosserie d’époque, probablement d’origine BBS au vu des stries sur le bouclier avant.

Golf 3 GTI :

La Golf 3 GTI présente à ses côtés dispose également de cinq portes et d’une culasse à 16 soupapes, qui a permis d’atteindre 150 ch en 1993 avec la cylindrée de 2.0. Son état n’est pas parfait, mais les jantes BBS en 16 pouces lui confèrent une certaine classe. Embourgeoisée, forcément, cette génération s’est quelque peu fait voler la vedette par une certaine VR6, à la mécanique plus noble.

Golf 4 GTI

Au lancement en 1998, la Golf IV GTI ne cédait pas à la course à l’armement, puisqu’elle n’était pas plus puissante que la 3 16s, mais se facilitait la tâche avec un inédit turbo, gage de couple à bas régime malgré un abaissement de la cylindrée à 1.8. Il faudra attendre 2001 pour disposer d’une cure de vitamine portant la puissance à 180 ch. L’auto est bien plus cossue à l’extérieur comme à l’intérieur, et original par son style. Un modèle à redécouvrir, même si le VR6, cette fois à 24 soupapes, lui fait encore de l’ombre avec sa sonorité et ses 204 ch au minimum.

Golf 5 GTI :

Toute de blanc vêtue, la Golf 5 GTI présente sur le stand rappelle que cette génération a inauguré un nouveau bloc 2.0 turbo à injection directe, fort de 200 ch. Elle a été aussi la première GTI à proposer une boîte robotisée double-embrayage DSG, à 6 rapports, inaugurée par la IV R32 quelques années plus tôt. Équipée de cette transmission, l’auto gagnait à la fois en polyvalence et en efficacité avec des passages de rapports rapides.

Golf VI GTI :

Représentant le 6e opus, le modèle choisi par VW France pour son exposition a la particularité d’être découvrable. Quel que soit le type de carrosserie, ce modèle est à considérer fortement, plus pour son habitacle tiré à quatre épingles que par sa puissance, à peine rehaussée au début (211 ch)… Les deux dernières générations ont de l’intérêt également, mais restent trop modernes pour susciter vraiment l’intérêt des amateurs d’anciennes venus à Rétromobile.