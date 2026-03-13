Quelqu’un se sépare de cette étonnante supercar basée sur une Ferrari

Les véhicules proposés par la marque Sbarro ne rapportent pas toujours tous les suffrages. Une chose est sûre : il se démarque toujours par un design hors du commun et une mécanique inattendue. Dans le genre, une Sbarro Alcador GTB produite à un seul exemplaire sur base de Ferrari 360 Modena passera prochainement sous le marteau des enchères.

Malgré sa teinte bleu foncé à sa sortie d’atelier, le modèle se présente avec sa couleur de remplacement rouge Ferrari. Le travail le plus avancé concerne la carrosserie avec des lignes très spéciales façon concept-car de grand constructeur. Sa première apparition remonte d’ailleurs à 2009 à Genève lors du salon de l’auto. À bord, le tableau de bord est celui de l’Italienne tout comme le moteur 3,6l V8 de 400 chevaux pour 373 Nm de couple. Une artillerie qui permet pour mémoire à la Ferrari d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes en boîte F1.

Une estimation à plusieurs centaines de milliers d’euros

Sans surprise, sa rareté, son nom connu et sa mécanique noble feront grimper les enchères dans une fourchette estimée par les experts entre 180 000 euros et 265 000 euros. Pour découvrir tous les détails de la vente, rendez-vous sur le site officiel d’Artcurial avant le 15 mars date officielle du coup de marteau.