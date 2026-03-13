Si ce deuxième opus est devenu un véritable SUV, le dernier s’embourgeoise sérieusement et opte pour la première fois une machinerie électrique. Produit en France, à Sochaux, le 5008 reprend la plateforme du 3008 et atteint une longueur de 4,79 m avec un empattement de 2,89 m. Si certains concurrents sont plus imposants, le Peugeot embarque sept passagers, quelle que soit la version choisie.

À l’intérieur, il reprend intégralement la planche de bord façon « cockpit » du 3008. La qualité de présentation est bonne malgré quelques plastiques décevants sur les parties basses et les occupants doivent composer avec une imposante console centrale. La grande dalle numérique fait bien sûr son petit effet, mais le système multimédia n’est pas le plus performant, ni le plus réactif.

Au deuxième rang, les occupants n’ont plus le droit à trois sièges indépendants et doivent se contenter d’une banquette (dossiers rabattables 40/20/40). Celui du milieu se sentira quelque peu à l’étroit même si l’espace aux jambes est correct. Quant au rang trois, Peugeot a fait des efforts en installant de véritables sièges escamotables et en offrant davantage d’espace. Les personnes d’1,80 m voyageront dans des conditions vivables.

Ce bel aménagement n’est pas obtenu au détriment du coffre, bien au contraire. En configuration sept places, il offre 348 litres, puis 916 litres en cinq places et 2 232 litres lorsque tous les sièges sont rabattus.

Afin de contenter différents profils d’acheteur, le 5008 donne le choix entre l’électrique et le thermique. Au lancement, il a droit à un bloc à essence à hybridation légère de 136 ch, pas vraiment la puissance que l’on attend d’un grand SUV familial. Il reçoit ensuite un bloc légèrement plus fort : 145 ch. Il a aussi droit à une chaîne de traction hybride rechargeable (225 ch et 91 km en électrique) et deux déclinaisons électriques : duo de 210 ch/510 km et 230 ch/668 km.

Les filières d’approvisionnement

Même si cela fait près de deux ans que le 5008 est commercialisé, le marché de l’occasion est une affaire de professionnels, les particuliers à vendre leur Peugeot sont quasiment inexistants.

Les annonces sont accessibles en ligne sur les sites marchands tels que le bon coin ou La Centrale. Sur ce dernier, près de 1 000 annonces sont sur la toile à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. Le réseau d’occasions de Stellantis, Spoticar, n’est pas en reste non plus avec à peu près la même offre. Toutefois, les doublons sont assez fréquents.