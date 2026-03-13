Le Peugeot 5008 se plie en quatre pour plaire au plus grand nombre, pourtant l’offre en occasion ne reflète pas du tout l’étendue du catalogue neuf. Tout d’abord, l’électrique ne représente que 10 % des annonces. Sur cette proportion, 86 % sont des versions de 210 ch avec la batterie de 73 kWh.

Avec 90 % de thermique, l’automobiliste souhaitant rouler à l’énergie fossile se dit alors qu’il a le choix. Pas si vite puisque la déclinaison Hybrid de 145 ch occupe 75 % des annonces, suivie du moteur 1.2 PureTech Gen 3, celui qui a été profondément revu, notamment en troquant sa courroie de distribution contre une chaîne. Enfin, l’hybride rechargeable obtient péniblement 1 %.

Pour ce qui est des finitions, l’entrée de gamme Allure a séduit tout de même 40 % des acheteurs, la GT a davantage usé de ces charmes en obtenant 57 %. La Business ferme la marche avec 3 %.

Enfin, avez-vous le choix du coloris ? Sachez que le gris est en tête (44 %), suivi du bleu (24 %), du blanc (16 %) et du noir (13 %). Les autres teintes atteignent 3 %.