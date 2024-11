Le Peugeot 5008 Hybrid 136 est-il sous motorisé ?

En bref SUV 7 places

Hybridation légère

À partir de 40 490 €

Lancée d’abord en électrique, la nouvelle génération de 5008 fait évoluer son offre de motorisations par le bas. En effet, grâce à sa plateforme multi-énergies, le SUV familial s’octroie les services du nouveau bloc à hybridation légère du groupe Stellantis. A savoir un 3 cylindres essence suralimenté de 136 ch, 1.2 Hybrid 48V, associé à une boîte à double embrayage électrifiée.

Cet attelage permet au nouveau 5008 de se positionner comme le SUV familial à 7 places le moins cher du marché (avec un prix de départ à 40 490 €) mais aussi comme le moins puissant. En effet, ses rivaux les Skoda Kodiaq, Kia Sorento, Nissan X-Trail ou encore Renault Espace débutent à des tarifs plus élevés (cf page : concurrence) mais avec un minimum de 150 ch sous le capot et une offre 7 places proposée en option ou sous forme de packs.

À bord du nouveau 5008, les 7 places sont d’office sur toutes les motorisations. En tout cas, en France. Et à l’occasion de cette nouvelle génération, Peugeot a bouleversé l’aménagement intérieur de son modèle. En effet, ce dernier troque ses 3 sièges arrière indépendants au profit d'une banquette 2/3 - 1/3 coulissante et dotée dossiers 40/20/40, inclinables. C’est mieux pour le confort des deux passagers latéraux qui profitent d'une bonne largeur d’assise, beaucoup moins pour celui du centre. On note la disparition des tablettes aviation et des deux trappes de rangement placées aux pieds des passagers au rang 2. Sur les versions haut de gamme, comme celle de notre essai en finition « GT », les passagers du second rang ont à disposition deux prises USB-C un accoudoir, deux porte-gobelets, une liseuse et des stores.

Pour faciliter l’accès aux deux places additionnelles, Peugeot a implanté une banquette basculante au second rang, très simple à manipuler. Cela permet de libérer d'avantage d'espace pour accéder à deux "vraies" places. À ce niveau, le 5008 progresse. Autrefois, le SUV disposait de deux strapontins à l'assise fine et étroite. Désormais le Français offre deux sièges individuels avec un dossier confortable et une assise plus large. Il est également possible de glisser les pieds sous la banquette du second rang pour davantage de confort. Les passagers d'1m80 voyageront dans des conditions vivables. C'est mieux qu'à bord de l'Espace par exemple. Revers de la médaille, ces sièges ne sont plus extractibles pour libérer un maximum de volume, comme c’était le cas sur la précédente génération. Dommage.

Le nouveau 5008 conserve son coffre généreux. Cette version offre 748 dm3 de base en configuration 5 places, 259 dm 3 en configuration 7 places et jusqu’à 1 815 dm3 en configuration 2 places. Bon point, pour charger des objets longs, lorsque l’ensemble des sièges arrière sont rabattus, l’on dispose d’un plancher plat. Un logement sous le plancher de coffre est disponible même en version 7 places. Il est épaulé par un espace additionnel situé sous les sièges du rang 3, d’environ 80 litres.

Cette nouvelle motorisation à hybridation légère est très répandue au sein du groupe Stellantis. Elle équipe par exemple la Peugeot 208, l’Opel Astra, la Fiat 600, etc. Toutefois, le 5008 se heurte à une réalité indiscutable : la physique. Si le 3 cylindres s’avère parfaitement à l’aise sous le capot d’une citadine ou d’une compacte, il ne fait pas de miracle à entre les essieux d’un SUV familial de 7 places avoisinant les 1 780 kg à vide. Plutôt bon élève en ville, le 3 cylindres se montre alerte et silencieux. La mécanique profite du petit moteur électrique d’environ 28 ch, (alimenté par une petite batterie de 1kWh) implanté dans la boîte pour s’autoriser quelques phases de roulage en 100% électrique comme la conduite en accordéon, à faible allure ou durant le stationnement. Le système n’est pas aussi pointu que celui proposé par l’Espace mais il fournit une vigueur appréciable en ville.

En revanche, sur routes secondaires et sur les grands axes, ses limites sont rapidement atteintes. Le 3 cylindres s’égosille à la moindre sollicitation de puissance, imposant le mode « Sport » sur le sélecteur pour obtenir suffisamment de couple pour relancer. C’est encore pire avec 7 passagers à bord, comme constaté sur une court trajet de notre test. Malgré toute sa bonne volonté et son couple maxi honorable (230 Nm), il manque une vingtaine de chevaux supplémentaires ou un cylindre de plus à ce moteur pour offrir un agrément digne de ce nom. Si vous comptez affronter l’A6 un jour de départ en vacances chargé à bloc ou un col de montagne pendant les sports d’hiver, vous serez confrontés systématiquement à une sorte de frustration. La sollicitation régulière de l’accélérateur influe directement les niveaux de consommation qui grimpent mécaniquement. Nous avons ainsi observé une moyenne de 7,2 l/100 km. Notez que cette motorisation est pénalisée par un léger malus de 540 € au minium (130 g de CO2/km) à laquelle il ne faut pas oublier d'ajouter, la taxe sur poids de 1180 € (1780 kg) jusqu'à la fin de l'année.

Le comportement routier est bien plus convainquant qu’au volant de la version électrique. Il faut dire que le 5008, perd près de 500 kg comparé à l’e-5008. Cet allégement profite à la tenue de route. Le 5008 offre une conduite agréable assurée par des suspensions bien calibrées. Notre version d’essai, équipée de jantes de 19’’, se présente comme un bon compromis entre maintien de caisse et confort. Le train avant plein fougue de la précédente génération n’est plus mais le 5008 se place malgré tout parmi les plus aboutis du marché en termes de comportement routier. Sur les grands axes, comme l’autoroute, l’insonorisation et la filtration renforcent aussi un confort que l’on peut qualifier de haut niveau. Hormis sa motorisation sous dimensionnée, le nouveau 5008 présente toutes les qualités d’un bon SUV familial taillé pour le voyage.