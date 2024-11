Le Peugeot 5008 Hybrid 136 est-il sous motorisé ?

La concurrence : plus chère mais plus puissante

Le Peugeot 5008 est moins puissant que ses concurrents directs mais aussi moins cher. Le Renault Espace est disponible avec une hybridation plus pointue techniquement qui autorise davantage de phase de roulage en 100% électrique et des gains supérieurs en matière de consommations. Sa puissance de 200 ch participe aussi à l’agrément. Le Skoda Kodiaq offre des volumes supérieurs et pas mal d’astuces qui facilitent la vie des familles. Il est plus cher mais il abrite un 4 cylindres à hybridation légère sous son capot qui offre davantage de confort de conduite. Le Nissan X-Trail utilise quant à lui une hybridation techniquement plus complexe qui délivre un niveau de puissance supérieur et des consommations plus intéressantes. Revers de la médaille. Les 7 places sont uniquement disponibles avec la version à 4 roues motrices. Le Kia Sorento est plus cher et présente une tenue de route moins aboutie mais il offre des volumes tout aussi intéressants, une motorisation full hybride aboutie et un équipement riche assorti d’une garantie de 7 ans.

A retenir : trop juste pour le transport de troupe

Avec un 3 cylindres à hybridation légère de 136 ch, le nouveau 5008 débute son offre de motorisation avec une puissance inférieure à ses concurrents directs. Cette stratégie permet à Peugeot d’abaisser les prix et de placer son SUV comme le modèle familial (thermique) 7 places le moins cher du marché. En contrepartie, il ne faudra pas se montrer trop exigent avec les prestations de cette motorisation trop juste selon nous pour offrir un agrément de bon niveau pour les voyages au long cours ou le transport de troupes.

Caradisiac a aimé

Le confort général

La modularité bien pensée et efficace

Les beaux volumes à disposition

La qualité de présentation soignée

Les tarifs en dessous de la concurrence

Caradisiac n'a pas aimé

Les prestations du 3 cylindres, trop justes

Les deux malus poids et CO2

La vue masquée par le volant sur le combiné d'instrumentation