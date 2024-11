Le Peugeot 5008 Hybrid 136 est-il sous motorisé ?

Le Peugeot 5008 Hybrid 136 est commercialisé en deux finitions.

La première « Allure », disponible à partir de 40 490 €, embarque comme principaux équipements de série les projecteurs et feux LED, les deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto sans fil, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, la climatisation automatique trizone, 8 airbags, le régulateur/limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte active de franchissement involontaire de ligne, la sellerie tissu, l’accès et le démarrage sans clé, la banquette arrière coulissante avec dossiers inclinables, les rétroviseurs dégivrants et électriques et les jantes alliage 19 pouces.

La finition « GT », facturée 44 990 €, ajoute propose de série les projecteurs Pixel LED, le i-cockpit panoramique de 21 pouces, la navigation connectée avec planificateur de voyage, les i-Toogle numériques, la recharge sans fil, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avant, la commutation automatique et adaptative des feux de route, le hayon motorisé avec accès mains libres, le volant chauffant et les jantes alliage 20 pouces.

Le point techno : éclairage Pixel LED

Le 5008 bénéficie sur la finition GT de la technologie Pixel LED. Concrêtement vous pouvez rester en pleins phares quelles que soient les conditions, la voiture s’occupe de tout, grâce à 22 pixels (représentant chacun une LED) totalement indépendants par projecteur.