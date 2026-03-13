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Peugeot 5008 (3e Generation)

Avec une telle décote, un Peugeot 5008 d’occasion ne serait-il pas une bonne idée ?

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

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4. Puisque la cote du Peugeot 5008 décroche, faut-il l’acheter pour autant ?

 

Avec une telle décote, un Peugeot 5008 d’occasion ne serait-il pas une bonne idée ?

Au vu de la récente carrière de cette génération de 5008, il semble précoce de faire un bilan de sa fiabilité. Toutefois, il semble que le moteur trois cylindres (PureTech Gen3), qui a profité de profondes modifications, subisse quelques caprices de sa distribution, notamment au niveau des pignons d’arbres à cames. Un phénomène à surveiller de près.

Bilan : une décote exceptionnelle

Même si le marché de l’occasion se détend quelque peu, il est difficile de concevoir une telle décote sur un modèle aussi récent. Et pourtant, le 5008 décroche totalement. Hormis pour l’hybride rechargeable, les versions électriques et surtout Hybrid dévissent. Cette dernière a de quoi séduire les familles n’ayant pas accès à une prise de courant chez eux. Si ce SUV n’a pas que des qualités, il se révèle adapté à une utilisation familiale. Pourquoi ne pas se laisser séduire ?

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