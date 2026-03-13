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Peugeot 5008 (3e Generation)

Avec une telle décote, un Peugeot 5008 d’occasion ne serait-il pas une bonne idée ?

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

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3. Peugeot 5008 d'occasion : un ticket d’entrée à 29 000 €

 

Avec une telle décote, un Peugeot 5008 d’occasion ne serait-il pas une bonne idée ?

Le ticket d’entrée pour accéder à cette génération de 5008 s’élève à 29 000 €. À ce prix, vous avez accès à une version Hybrid 145 ch Allure de 2025 affichant entre 15 000 et 25 000 km. En ajoutant 1 000 € environ, vous pouvez accéder à la version GT, mais avec le moteur Hybrid de 136 ch. Le kilométrage sera similaire, il sera seulement âgé d’un an de plus. La première version accuse une décote supérieure à 30 %, un chiffre rarissime depuis l’inflation du prix des voitures opérée ces dernières années.

Si vous souhaitez vous diriger vers l’hybride rechargeable, le ticket d’entrée est nettement supérieur : 41 000 € au minimum (modèle de 2025 avec 5 000 km). De plus, il faut accepter vous déplacer puisque ces 5008 ne courent pas les rues. Par rapport au 5008 Hybrid, la décote paraît ridicule, moins de 8 %.

Il reste enfin le 5008 fonctionnant uniquement aux watts. Comme pour la version Hybrid, la décote est très intéressante : 28 % pour la version à petite batterie (73 kWh). Les premiers prix s’affichent sous la barre des 35 000 € pour un modèle Allure de 2025 affichant environ 15 000 km. Pour la déclinaison Grande Autonomie, comptez 45 000 € (GT de 2024 et 25 000 km), soit une décote moins importante de 23 %.

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