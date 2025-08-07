Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Route de nuit

La route Nationale 7 en France : la route des vacances

Serge Bellu

Pendant l’été, la Route de Nuit évoque les routes mythiques… de jour comme de nuit. 

La Nationale 7 sera doublée par l’Autoroute du Sud.

Avant que les autoroutes ne tissent un nouveau réseau routier à travers la France, la Route Nationale 7 symbolise la route des vacances.

En 1955, toute la France chante la Nationale 7 sur l’air d’une mélodie de Charles Trenet. La Nationale 7 est chargée de symboles : c’est la route qui mène « vers les rivages du Midi », la « route des vacances qui traverse la Bourgogne et qui fait d’Paris un p’tit faubourg d’Valence et la banlieue de Saint Paul de Vence ». Un peu plus de vingt ans après le Front populaire et ses congés payés, la Nationale 7 entérine, à l’aube des Trente glorieuses, le droit des Français aux vacances.

Les longs alignements de platanes le long de la Nationale 7 où roule une Chenard & Walcker.
La Nationale 7 prend sa source porte d’Italie, à la sortie de Paris. Porte d’Italie ! Tout un programme, une promesse d’exotisme. L’Italie se mérite : il faut d’abord traverser la banlieue parisienne, puis la RN7 passe par la Bourgogne via Auxerre, Avallon, Saulieu, Chalon sur Saône et Mâcon.

La RN7 reprend des tracés immémoriaux, empruntés des siècles durant par les attelages au long cours, pataches, diligences et autres malles-poste…

Tout une vie se développe le long de la Nationale 7 où les stations-service aux architectures futuristes ont remplacé les relais de poste. D’innombrables garages, aux architectures typiques des années 1950, plantent le décor. Auberges et hostelleries fleurissent à l’aune du développement du tourisme.

La station service est un jalon essentiel sur la route des vacances.
En 1954, naît la chaîne des Relais de Campagne. Une adresse est chargée de souvenirs de cette époque héroïque. La Pyramide, à Vienne, associée à la mémoire de Fernand Point, est le relais le plus emblématique sur la « route du bonheur ».

Après Montélimar, la Nationale 7 sillonne la végétation de Provence : Avignon, Aix et bientôt Fréjus où la route s’approche de la Méditerranée sans la longer. La Nationale 7 contourne le massif de l’Estérel en passant par les Adrets, avant d’emprunter la voie royale de la Côte d’Azur : Cannes, Nice, Villefranche-sur-Mer…

L’illustrateur Thierry Dubois est le plus fervent enthousiaste de la RN7.
L’itinéraire se termine à Menton, aux portes de l’Italie. Plus de 1 020 kilomètres après la porte d’Italie !

