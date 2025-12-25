Qui veut une Rolls électrique qui fait semblant d’être thermique ?

Les clients de l’entreprise Mansory veulent généralement se faire remarquer sur la route. Mais voilà, avec les électriques, impossible d’arriver en fanfare ? Pour que la présence du véhicule soit aussi visuelle qu’auditive, le garage a une astuce. La preuve avec son dernier projet sur base de Rolls-Royce Spectre.

Le grand coupé d’exception de la firme anglaise reçoit dans la manœuvre une refonte complète avec des pièces en carbone forgé, des finitions dorées et un kit carrosserie spécifique. La grande calandre et la célèbre mascotte Spirit of Ecstasy adoptent un traitement similaire. Mais la partie la plus étonnante n’est pas visible sur les images officielles de chez Mansory. Il s’agit en effet de haut-parleurs cachés dans le pare-chocs arrière afin de reproduire la mélodie de l’échappement d’une voiture à essence.

La Spectre, le grand plongeon de Rolls-Royce dans le bain du survolté

Pour rappel, la Rolls-Royce Spectre fait suite à plusieurs études branchées dont la 102EX dévoilée en 2011. La Spectre embarque deux moteurs électriques cumulant une puissance de 577 chevaux pour 900 Nm de couple. Avec sa batterie d’une capacité de 102 kWh, le grand coupé revendique une autonomie de 530 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP.