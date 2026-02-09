Stellantis n’a pas du tout apprécié la blague de BYD sur le Puretech et gagne en justice contre le constructeur chinois

« Purefication ». Voilà le terme employé par le constructeur chinois Byd dans une campagne publicitaire lancée au tout début de l’année en Italie. Son concept ? Proposer aux propriétaires d’un véhicule équipé d’un moteur possédant une courroie baignant dans l’huile, technologie employée sur le « fameux » moteur Puretech depuis le début des années 2010, d’obtenir une très bonne remise en achetant une BYD neuve tout en faisant reprendre leur voiture.

La campagne visait aussi Ford et Honda dont certains modèles disposaient aussi d’une technologie similaire (avec des problèmes du même genre !), mais le nom faisait frontalement référence aux moteurs Puretech de Stellantis. Sans surprise, le groupe dont le dirigeant est justement un Italien depuis quelques mois n’a pas du tout aimé cette plaisanterie.

Une action en justice

Stellantis a déposé formellement une plainte auprès de l’autorité de surveillance de la publicité en Italie (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria).

Et l’organisme lui a donné immédiatement raison : il a estimé que la campagne lancée par BYD en Italie contenait effectivement du dénigrement public à l’encontre des moteurs du groupe Stellantis.

Une petite vengeance personnelle ?

Conséquence de la décision de l’organisme, la campagne publicitaire lancée par BYD est désormais interdite en Italie. Stellantis salue la décision de justice alors que BYD n’a pas pris le temps de la commenter.

Il se trouve que le nouveau « conseiller spécial pour l’Europe » de BYD est Alfredo Altavilla, l’ancien directeur des opérations de la région EMEA de FCA. A-t-il voulu de cette façon envoyer personnellement un petit tacle à son ancien employeur, devenu entre-temps Stellantis ? En tout cas, la fiabilité des voitures de BYD sera sans doute scrutée de près par ses concurrents. Rappelons à ce sujet que BYD propose une garantie constructeur de 6 ans et 150 000 kilomètres sur notre marché. Stellantis, de son côté, a décidé d’étendre sa garantie à 8 ans et 160 000 kilomètres chez Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel et Peugeot. Le groupe cherche à se racheter une image de fiabilité, évidemment.