Le tacle opportuniste de BYD sur les moteurs Puretech de Stellantis et les Ecoboost de Ford

« Purefication ». Voilà le terme lâché par Byd dans une nouvelle campagne de communication organisée en Italie. Faut-il voir un rapport entre ce nom étrange et celui des motorisations à essence du groupe Stellantis, connues pour leurs séries de problèmes depuis le début de la précédente décennie ? Eh bien oui, tout à fait. Sans nommer directement le moteur Puretech, BYD s’attaque à ces mécaniques et plus généralement, à toutes celles ayant adopté le principe d’une courroie baignant dans l’huile.

Cette technologie, qui avait fait la force des moteurs Puretech lors des premières années où ces mécaniques avaient remporté plusieurs titres de « moteur de l’année » grâce à leur consommation très basse et leurs bonnes performances, a également été utilisée par Ford sur ses moteurs Ecoboost. Avec les mêmes effets dévastateurs sur la fiabilité dès qu’il commence à y avoir des problèmes à l’intérieur du moteur au niveau de la qualité de son huile.

Jusqu’à 10 000€ de remise en cas de reprise d’un de ces moteurs

Ce que propose BYD en Italie avec cette opération « Purefication », c’est de reprendre la voiture dotée d’une de ces mécaniques à courroie baignant dans l’huile en cas d’achat d’un de ses véhicules neufs. Avec jusqu’à 10 000€ de remise pour l’achat d’un Seal U DM-i hybride rechargeable, ou 6 000€ pour celui d’une Seal 6 DM-i ou d’un Atto2.

Cette offre est donc ouverte en Italie à tous les possesseurs de voitures Stellantis, Ford ou Honda (le constructeur japonais a également eu recours à cette technologie sur ses petits blocs 1,0 litre avec là encore des problèmes) dont la mécanique reprend ce principe technique. Rien de tel en France, en revanche, où BYD propose déjà de grosses remises sur toute sa gamme.

La fiabilité de BYD sera scrutée de près !

Avec une stratégie de communication aussi agressive, nul doute que les concurrents de BYD auront à cœur de scruter de très près la fiabilité de ses voitures à l’avenir. On a pour l’instant peu de recul sur cette fiabilité des BYD puisqu’elles ne sont présentes en Europe que depuis deux ans, mais le constructeur offre une garantie de 6 ans et 150 000 km sur tous ses véhicules neufs (et de 8 ans et 250 000 km sur la batterie).