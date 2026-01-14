Faut-il craquer sur cette option de Tesla facturée 7 500 € avant qu’elle ne se transforme en abonnement ?
Tesla propose en option sa conduite automatique supervisée, un service facturé actuellement de 7 500 €. Seulement, le constructeur a indiqué que cette option allait faire l’objet d’un abonnement dès le 15 février prochain. Faut-il attendre ou pas ?
Elon Musk fait comme bon lui semble avec la stratégie. C’est le cas bien sûr pour Tesla et cela va jusqu’à la mise en place d’option payante ou sur abonnement. Sur son réseau social X, le patron a posté un message indiquant que le FSD, c’est-à-dire le Full Seld Driving, l’autopilot le plus avancé disponible, ne sera plus proposé à la vente après le 14 février.
Cette option sera donc proposée sur abonnement après cette date. Voici de quoi économiser 7 500 €, le prix actuel de cette aide à la conduite. Pour le moment, le coût de l’abonnement mensuel n’est pas communiqué, mais cela permettra aux utilisateurs de l’essayer avant de l’adopter ou non.
Un bon plan ou pas ?
En partant du principe que cette option coûtera 99 €/mois, il faudra plus de six ans pour la rentabiliser. Pour ceux qui conservent leur voiture environ quatre ans, l’opération est rentable. Par ailleurs, ceux qui auront payé à l’achat la somme de 7 500 € mettront en avant l’argument d’un équipement payé à vie avec la surcote que cela représente.
Alors faut-il payer aujourd’hui 7 500 € ? Tout dépend du prix de l’abonnement, une note mensuelle que M. Musk est susceptible de faire évoluer comme bon lui semble, encore une fois. Il est fort possible qu'une offre de lancement laisse place ensuite à une augmentation...
À noter enfin que cette fonction n’est pas encore active en Europe, mais devrait l’être courant 2026 sous réserve d’une nouvelle homologation. En attendant, Caradisiac a eu l’occasion d’essayer cette technologie en région parisienne. La douzaine de kilomètres réalisée nous a clairement convaincus puisque l’auto a progressé dans la circulation de manière fluide et sans hésitation.
