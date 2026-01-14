Réparer votre Ford va coûter beaucoup moins cher : ce qui change enfin pour 35 modèles de la marque
La marque annonce une baisse du prix allant jusqu'à 25 % sur 6 000 références de pièces détachées. Ce rabais concerne les éléments de carrosserie pour les modèles antérieurs à 2019.
Voici une nouvelle qui devrait réjouir les possesseurs de Ford « anciennes », du moins celles construites jusqu’en 2019. Le constructeur affirme baisser le prix sur plusieurs milliers de références, des pièces de carrosserie comme les pare-chocs, les ailes, les portes, les calandres ou encore les phares. Ford cible principalement les éléments les plus exposés afin de faciliter les réparations après un accident. Au total, 35 modèles sont concernés comme les Fiesta, Focus, Mondeo, C-Max, Kuga et Ranger.
Ces réductions ne permettront pas de réduire le poste entretien de votre auto, mais votre compagnie d’assurances devrait le prendre en compte. Globalement, les assurances augmenteront de 5 à 6 % cette année, pour de multiples facteurs, donc cette nouvelle est plutôt réjouissante.
Depuis plusieurs années, le SRA (Sécurité & Réparations) pointe également du doigt l’augmentation du coût des pièces détachées. Entre 2020 et 2024, la hausse a atteint 29 % !
La fin d’un monopole
Si la politique de Ford est louable, elle n’est pas totalement gratuite. Depuis juin dernier, la Cour de cassation a mis fin à une situation qui n’était plus tenable. Au nom de la propriété intellectuelle, seuls les constructeurs pouvaient fournir les éléments de carrosserie, sans durée limitée dans le temps.
Désormais, toute pièce détachée dont le dessin a été déposé il y a plus de dix ans tombe dans le domaine public. Ainsi, les équipementiers ont le droit de proposer des ailes, des vitres ou des optiques à la vente. Cette ouverture à la concurrence va inévitablement faire baisser les prix, pour le bien du consommateur.
