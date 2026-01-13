Voici ce qu’il se passe lorsque des fans de GTA s’amusent avec ChatGPT et un prompt efficace

Comme son nom l’indique, la voiture tient une place importante dans le jeu vidéo Grand Theft Auto plus communément connu sous le nom GTA. Avec ses nombreux titres et ses millions de ventes, il n’est pas surprenant de constater que des amateurs rêvent de voir leur voiture s’intégrer dans ce monde virtuel. Et grâce à l’intelligence artificielle, la manœuvre n’a jamais été aussi facile.

Dean Alex partage sur le réseau social Facebook les instructions ou « prompt » à donner à ChatGPT pour voir son véhicule se glisser dans le garage de tuning Los Santos Customs de GTA V. Il faut pour cela glisser une photo de la voiture souhaitée puis indiquer à l’intelligence artificielle : « Make it look like I’m customizing my car on GTA 5 inside Los santos customs, add a money balance with some spent money, add the list of customizations and add a medium sized map to the bottom left of the screen make sure everything is clear and can be read make it seem straight out the video game if that makes sense ». En français, cela demande à ChatGPT de répliquer les menus, la minicarte, le garage de Los Santos et de remplacer le véhicule du jeu par la voiture liée via la photo.

Des expérimentations infinies

Dans les commentaires, chaque internaute montre le résultat obtenu avec sa voiture personnelle ou des véhicules plus inattendus. Détail amusant : quelqu’un a tenté une manœuvre insolite avec une voiturette pour enfant. De quoi constater une nouvelle fois les utilisations insoupçonnées de ChatGPT.