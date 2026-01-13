Le grand patron de Bugatti s’amuse dans la neige comme un gamin avec la nouvelle Tourbillon

Tout le monde se souvient de l’ère de Bugatti lorsque la marque s’est fait racheter par le groupe Volkswagen. Ferdinand Piech, l’homme fort du géant allemand, avait alors décidé de positionner sa nouvelle marque au sommet absolu de l’automobile d’exception. Il a donné à ses équipes un cahier des charges presque impossible à respecter et des moyens quasiment illimités pour arriver au résultat attendu, celui d’une auto capable de rouler plus vite que toutes les autres tout en restant confortable à utiliser au quotidien.

Ferdinand Piech était connu pour son tempérament strict et ses exigences très élevées, lui qui n’hésitait pas à renvoyer des responsables dès qu’il estimait que leurs performances n’étaient pas au niveau attendu. Mais Bugatti n’appartient plus directement à Volkswagen, même si le groupe allemand conserve une part dans la société du nouveau propriétaire Rimac par l’intermédiaire de Porsche. Et l’homme fort du groupe Rimac, le fondateur Mate Rimac, n’a pas du tout les mêmes méthodes de communication que Ferdinand Piech !

Mate Rimac s’amuse dans la neige en Tourbillon

Âgé de 37 ans, Mate Rimac est un inventeur et le fondateur de la société éponyme, devenu un bureau d’étude spécialisé dans la conception de groupes motopropulseurs électriques et hybrides (en plus de la commercialisation de la supercar électrique Rimac Nevera et de son projet de voiture-taxi autonome Verne). Via Rimac Automobili, il a racheté Bugatti en 2021 et décide depuis de tous les grands projets de la marque. Il planche actuellement sur le développement de la remplaçante de la Chiron, la Tourbillon.

Et il s’investit personnellement dans la conception de cette nouvelle supercar équipée d’un V16 atmosphérique de 8,3 litres signé Cosworth, capable de prendre 9 000 tours/minute et développant 1 000 chevaux (avec le renfort de trois moteurs électriques pour arriver à la puissance totale cumulée de 1 800 chevaux). Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il a profité d’un épisode de grand froid pour s’amuser un peu dans la neige au volant d’un des prototypes de tests de la Tourbillon.

Quel contraste avec Ferdinand Piech !

Bref, les méthodes et la communication de Mate Rimac tranchent assez radicalement avec celles d’un grand groupe comme Volkswagen. Et tout le monde a hâte de voir le résultat de son travail et de celui de ses équipes : sur le papier, la Tourbillon s’annonce comme l’une des supercars les plus excitantes de tous les temps. Elle doit être prête d’ici la fin de l’année 2026.